Laura Bozzo reaparece y asegura que sus contadores la estafaron

Aprendí y confío en las autoridades y sobre todo en Dios que no me suelta la mano. Lamento mucho esta situación, pero ustedes me educaron y saben que a pesar de ser una loca inmadura no haría algo así me duele en el alma haberme descuidado de cosas tan importantes, haber confiado en traidores, pero aprendí mi lección. Mamá recuerdo que me decías que no hablara con el hígado y que tenía que no confiar en nadie que debía ahorrar y no gastar en carteras y frivolidades perdón tenías razón. Los extraño mucho, indicó.