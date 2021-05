Laura Bozzo se va contra Andrea Legarreta y Galilea Montijo la defiende

Paren ahí esta lloradera, esta tristeza no. No me voy, me voy a quedar para el repechaje, voy a ensayar la próxima semana, a mi no me derrota nadie, seguimos la próxima semana, apoyada por su compañero, Laura se dirigió a los jueces les gritó: Perdón por el sufrimiento, perdón, ¡acá me quedo!