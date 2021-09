Laura Bozzo tendría que pagar millonaria cifra para no ir a la cárcel

Ella no sólo está cometiendo el delito de depositario infiel, hay otro delito en el Código Fiscal de la Federación que es cuando tú cambias de domicilio y no le avisas al SAT, ya que tienes un procedimiento administrativo de ejecución fiscal o que ya estás vinculado a proceso. Ella sí puede promover el juicio de amparo, pero la suspensión provisional que otorga el juez de control penal no va a impedir que la detengan porque es un delito grave y excede de cinco años el término medio aritmético de la pena, entonces la van a detener y la van a ingresar. Nadie la salva de pisar la cárcel, y se va a quedar allá adentro.