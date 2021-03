Laura Flores arrepentida de posar en Playboy; su hija sufrió bullying

La actriz Laura Flores es una de las más populares de la década de los 90 y considerada sex symbol por lo que una de las revistas más populares de contenido erótico para caballeros la buscó para que posara en sus páginas, que por cierto fue una de las más populares y buscadas por cientos de fans de la publicación.

Pero la actriz jamás imaginó que posar para la revista Playboy la perseguiría durante mucho tiempo, al grado de que confesó que a pesar de que no se ve nada más allá de su silueta y que los compañeros de secundaria de su hija le hicieron bullying por dichas fotografías.

Recordemos que las fotografías de Playboy las hizo en 1991, pero a casi 20 años de ellas su hija María no la pasó muy bien porque sus compañeros de escuela la molestaron con respecto a esas imágenes. No obstante, Laura Flores se sintió muy bien haciendo esta sesión de fotos, pero el resultado no fue el que esperaba.

La hija de Laura Flores vivió bullying por estas imágenes

"En Playboy, salgo desnuda, pero no se me ve nada; sin embargo, salí en Playboy y, entonces, eso a la larga... pasaron los años y en el 2010, aproximadamente, le hicieron bullying a mi hija María, en la secundaria, y le enseñaron las fotos de su mamá", contó.

Al respecto, Flores contó que cuando decidió sí hacer la sesión no midió las consecuencias del futuro, ya que jamás pensó que tendría hijos, e incluso su meta principal era obtener el éxito a cualquier costo, sin importar lo que tuviera que hacer para conseguirlo.

"Como me hubiera gustado no hacer estas fotos porque me dolió en el alma que a mi hija le hicieran bullying. Le dije: ´Mi amor, te ofrezco una disculpa porque, sin querer, te estoy faltando al respeto y estoy provocando que unos hijos de su tal por cual te estén haciendo bullying con unas fotos...", narró.

La hija de Laura Flores no se sintió molesta u ofendida, pero sí le avergonzó por ver esas imágenes; además de que fue muy comprensiva con la actriz. Presuntamente el hecho habría afectado a nivel mental a María, pues justo sucedió en una etapa muy delicada de su adolescencia.

