Laura Flores confiesa que cocinó mal para salir de "MasterChef Celebrity"

Laura Flores fue una de las 20 concursantes de "MasterChef Celebrity" de TV Azteca y aunque su talento para cocinar la perfilaba para llegar a la gran final del reality show, la actriz no llegó ni a la mitad de la competencia.

La salida de Laura Flores de "MasterChef Celebrity México" ha estado envuelta en polémica pues la misma actriz confesó que planeó su salida de la competencia para no sufrir estrés.

Creo que me salí en un momento como que prudente, creo que estaba bien, porque después de eso se iba a poner cada vez más difícil, la presión iba subiendo, entonces creo que me salí en un momento muy prudente para no hacer el ridículo, confesó para el canal de YouTube "Vaya Vaya".

Los jueces de "MasterChef" decidieron sacar a Laura Flores de la "cocina más famosa de México" porque la actriz presentó un pastel crudo, aunque pareciera que fue un error técnico por los nervios de la competencia, la también cantante confesó que su error fue intencional.

'No voy a decir todo lo que sé porque no es ético, pero bueno, de alguna manera te tengo que decir que fue un poquito a propósito que ese pastel me quedara crudo... me quería ir. Yo dije, ´¿está crudo? ¡Perfecto!', mencionó la actriz tamaulipeca de 58 años.

Laura Flores aclaró que su salida de "la cocina más famosa de México" no fue mero capricho, sino para evitar sentirse presionada porque iba a iniciar su participación en el reality show de baile de Telemundo llamado "Así se baila", donde hace pareja con Gabriel Porras.

Aunque su participación en el reality show culinario fue breve, la actriz señaló que el haber participado en "MasterChef" fue una experiencia de mucho aprendizaje, la cual calificó como "maravillosa e increíble", pues tuvo la oportunidad de conocer nuevas técnicas y recetas que seguirá aplicando en su día a día, no obstante, los seguidores del programa se lanzaron en contra de la actriz pues la calificaron como "incongruente", sin embargo, Laura Flores ha decidido no hacer caso a las críticas pues "su jugada" le salió a la perfección.

(Aline Núñez)