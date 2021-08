Laura G explota contra los haters, le recuerdan su pasado con Loret de Mola

La conductora de "Venga la Alegría", Laura G ha generado polémica en redes sociales después de que participara en el reality "Quiero Cantar" pues usuarios han lazado fuertes críticas en su contra ya que aseguran que no es buena cantando.

Un claro ejemplo fue su última presentación en donde tuvieron que parar su presentación ya que dejó de cantar porque se soltó a llorar desconsolada, aún algunos usuarios de redes señalaron que todo era parte del show y que sus lágrimas eran fingidas.

Estos no han sido los únicos señalamientos en contra de Laura G, ya que se han surgido comentarios que recuerdan la polémica con Carlos Loret de Mola, pues supuestamente tuvieron un romance, mientras el presentador de noticias estaba casado.

Ante los comentarios machistas Laura G decidió parar el hate y respondió de manera contundente.

Fue a través de su cuenta de Instagram en donde Laura G quiso parar el odio que los usuarios de las redes sociales estaban depositando en su contra, pues de nueva cuenta se volvió tendencia por su participación en el reality show "Quiero Cantar" de "Venga la Alegría".

Por ello de forma contundente, Laura G retomó el tema en sus redes sociales y expresó que, aunque las personas le recuerden "errores del pasado", no le afectas, pues ha evolucionado y ha trabajado para no cargar con algo de lo que aprendió.

"Yo estoy orgullosa de cada paso que he dado en mi vida porque me ha convertido en la persona que soy ahora. Si ustedes me quieren seguir recordando el cabañazo, síganlo recordando ustedes. Quedó en el pasado, ya hablé, lo superé. No volví a hacerlo, aprendí y listo, se queda. Uno viene a avanzar", indicó la famosa sin mencionar a Loret de Mola.

Asimismo, Laura G indicó que si los usuarios de redes sociales la quieren agredir con ese tema lo sigan haciendo, pues ella ya sanó.

"Si para ustedes recordarme esto piensan que me van a hacer daño están muy equivocados porque cosa que vivo y cosa que me destruye, la sano, la proceso. Tengo la habilidad y tengo a las personas que me ayudaron a hacerlo para cerrarlo y avanzar", indicó en su video.

Finalmente, Laura G también aclaró que frente a las críticas que han hecho en su contra por no cantar bien en la sección de Venga la Alegría, ella está con la finalidad de divertiste y no porque quiera dedicarse a la música.

"¿Que no canto? Chavos, yo misma hago burla de que no canto yo sé que no canto, no quiero cantar, no quiero hacer un auditorio, no es mi sueño".

Las críticas contra Laura G por show en VLA

Laura G optó por cantar uno de sus temas favoritos: "Vida de rico"; sin embargo, unos minutos después de haber comenzado su presentación la conductora no pudo evitar romper en llanto y tuvo que interrumpir la canción en múltiples ocasiones.

Fueron numerosas las ocasiones en las que Laura G debió poner en pausa la canción, a tal punto que recurrió a sus compañeros e integrantes de producción para que la ayudaran a cantar el tema. Al finaliza, Rocío Banquells le dio la oportunidad de volver a realizar su presentación, situación nunca antes vista en el reality y que incluso se lo negaron a Bella de la Vega.

Todos los jueces salieron en defensa de Laura G ante las numerosas críticas que recibe en redes sociales. Además, Horacio Villalobos comentó que la conductora es una excelente persona y arremetió en contra de sus detractores.

"Lo que ocurrió fue muy significativo y nos sirve a todos. La música es parte de las bellas artes, es para conmover, para que entendamos de qué va la vida (...) No pudiste contener esa cascada de emociones. Yo te juro, me da igual lo que piense la gente, pero estuve a punto de llorar", comentó.

No obstante, la actuación no fue del agrado del público a tal punto que algunos usuarios acusaron a Laura G de fingir su llanto para intentar ocultar que se le olvidó la letra de la canción.

"A Laura G se le olvidó la letra y recurrió a las lágrimas como pretexto para que la dejen cantar y le pongan sus nueves y dieces", escribió un usuario.

(Azucena Uribe)