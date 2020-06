Laura G muestra su axila sudada en pleno programa y la tunden en redes

La conductora Laura G pasó un momento bochornoso durante un segmento en "Venga la Alegría" luego de que en plena transmisión en vivo mostrara -sin pena alguna- sus axilas, pues estaba sudando mucho; hecho que causó risas en algunos y críticas en otros.

De acuerdo a Infobae, Laura G fue criticada en redes sociales por mostrar la mancha de sudor de sus axilas durante su participación en el segmento "Guerra de palabras" en "Venga la Alegría".

Al parecer Laura G fue blanco de comentarios negativos al mostrar sus axilas pues a varios usuarios de redes sociales les resultó desagradable para los seguidores del programa.

El momento incomodo se dio cunado Laura G se equivocara al no pensar en una palabra que iniciara con la letra P, le tocó pasar con el "Verdugo", un personaje de la sección que castiga con toques eléctricos a quiénes repiten o no responden correctamente en el juego.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NINEL CONDE MOSTRARÁ LAS AMENAZAS DE MUERTE DE GIOVANNI MEDINA

"PEMEX", respondió la también reportera de espectáculos, a lo que sus compañeros, en particular Sergio Sepúlveda, recriminó que no era una palabra como tal, Laura G argumentó que eran las siglas de una empresa y era válido.

Pero eso no bastó, pues finalmente aceptó su equivocación en la Guerra de Palabras y se levantó para recibir el castigo.

Antes de aceptar su pena, María Sonia Laura González Martínez, nombre real de la conductora, se inclinó para limpiarse las manos sobre su falda, argumentando que tenía las palmas sudadas.

Acto seguido se destapó la parte izquierda que cubría su saco naranja y dijo: "vean esto", enseñando en vivo y a todo color el sudor de sus axilas.

El camarógrafo más próximo realizó un acercamiento para transmitir la mancha húmeda que Laura G tenía bajo el sobaco, sobre su blusa blanca.

"Es el mapa de México", se oye gritar a uno de sus compañeros del show televisivo, en alusión a la figura formada por el sudor. "Todo el mundo, amigo", replicó la regiomontana y enseguida se ha cómodo la prenda para recibir los toques eléctricos.

Aunque se supone que debía cantar mientras recibía el voltaje, solo pudo gritar y aguantar unos cuántos segundos antes de pedir que terminaran "los toques".

Pero este pequeño evento no pasó desapercibido para los seguidores de Venga la Alegría, pues algunos desaprobaron que mostrara su transpiración.

"Yo se que todos sudamos pero weyy ami en lo personal me daría pena andar enseñando menuda manchota de sudor se vio muy repugnante que diga " me están sudando las manos" o algo así (sic)", comentó el usuario Michael Gomez.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CELIA LORA SE TRANSFORMÓ EN UNA SEXY "GATÚBELA"

"Laura asi o mas corriente, no pude ser !!!!!!!! like para q saquen a Laura", indicó otro usuario de redes sociales.

"COMO PÚBLICO EXIGIMOS HAGAN FOCUS GROUP PARA ANALIZAR SI AGRADA LAURA G, A MÍ NO ME PROYECTA NADA ME IRRITA VERLA. HAGAN CASO ??????", escribió la seguidora.

(Azucena Uribe)