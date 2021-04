Laura Pausini habla de su primera nominación al Oscar con el tema "Io Sí"

Laura Pausini se encuentra en uno de los momentos más importantes de su carrera artística, el pasado mes de febrero la cantante italiana ganó el Globo de Oro a Mejor Canción Original y este mes de abril llegará a ceremonia de los premios Oscar 2021 para presentar su galardonado tema "Io Si" ("Yo Si"), mismo con el que fue reconocida en las nominaciones de los Premios de la Academia de Hollywood por formar parte de la banda sonora de la película de Netflix "La vida por delante".

La exitosa cantante italiana actuará junto a la 11 veces nominada al Oscar, coautora de la canción "Io Si" ("Yo Si"), Diane Warren, en el programa especial "Oscars: Into the Spotlight" que sustituirá la tradicional alfombra roja, misma que fue cancelada por el protocolo de medidas sanitarias que se deben de cumplir ante la pandemia de covid-19.

"THE BTS MEAL", EL NUEVO MENÚ DE MCDONALD´S PARA CONSENTIR AL ARMY

En este evento también participarán el resto de candidatos a Mejor Canción Original: Celeste, H.E.R., Leslie Odom, Jr., Daniel Pemberton y Molly Sandén. De los cinco temas candidatos, cuatro se interpretarán en Los Ángeles y uno, el del musical "Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga," se grabará desde Islandia.

LAURA PAUSINI Y SU CAMINO AL OSCAR

Desde su debut en 1993 en el Festival de la Canción de San Romo, Italia, Laura Pausini ha tenido un gran ascenso como artístia internacional, pero nunca había logrado una nominación en los Premios Oscar hasta este 2021, con el canción "Io Si" ("Yo Si"), un tema que forma parte de la banda sonora de la película "La vida por delante", lanzada por la plataforma de Netflix.

La cinta cuenta la historia de Madam Rosa, una exprostituta anciana y sobreviviente del Holocausto que forja un vínculo con un inmigrante huérfano de Senegal de 12 años. El largometraje es protagonizado por Sophía Loren, que volvió a las pantallas después de 10 años, y fue dirigida por Edoardo Ponti, hijo de la actriz.

La canción que llevó a Laura Pausini a la gala de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood en un principio llevaba el nombre de "Seen", fue escrita originalmente en inglés por Diane Warren, nominada previamente 11 veces al Oscar por canciones como "I Don't Wanna Miss A Thing", interpretada por Aerosmith para la película "Armageddon".

Mientras se desarrollaba el proyecto de la película, Pausini estaba a punto de grabar un nuevo disco, pero tuvo que suspender sus planes a causa de la pandemia de covid-19.

¿CUÁNTO VALE UN OSCAR EN EL MERCADO NEGRO Y QUÉ FAMOSOS HAN COMPRADO UNO?

Me sentía asustada y deprimida, como estoy segura de que la mayoría de nosotros nos sentíamos, le dijo Laura Pausini a Leila Cobo, vicepresidenta de Música Latina de la revista Billboard, a inicios de marzo, después de ganar el Globo de Oro.

Hasta que Warren y Ponti la llamaron para que escribiera la versión en italiano de la canción "Seen" para la película.



Escuché la canción en inglés e inmediatamente sentí una conexión muy fuerte. Sentí que volví a la vida. Se sentía bien hacerlo porque el mensaje detrás de la canción era muy edificante y necesario, dijo Pausini en aquella entrevista con Leila Cobo.

En una entrevista con el canal E! Entertainment, la artista dijo que el proyecto le dio "la fuerza para empezar de nuevo" y que esperaba "ser la única persona que tuvieran (Warren y Ponti) en mente".



CENSURAN SERIE DE NETFLIX POR PERSONAJE GAY, LE NIEGAN PERMISO EN TURQUÍA

Quería propagar el significado de la canción, es muy conmovedor, agregó.

Pausini tradujo la canción al italiano junto a Niccoló Agliardi, bajo el título de "Io Sì" ("Yo sí"), y también la adaptó al español, portugués y francés.



Puedo usar mi voz y mis plataformas para seguir propagando el mensaje de amor que tiene la canción, Pausini le dijo también a E! Entertainment. Es increíble cómo todavía en pleno siglo XXI tenemos que recordarle a la gente que debe ser amable sin importar la raza y la cultura. Necesitamos amar.

La intérprete de "En cambio no" compartió a través de las redes sociales un video de su reacción al enterarse que estaba presente en la lista de nominados de la 93 edición de los Premios de la Academia.



"Todavía no me lo creo. Formar parte de un proyecto tan especial como 'La vida por delante' al lado de Edoardo Ponti y Sophia Loren ya lo considero uno de los mejores regalos que me ha dado la vida. Ahora saber que estoy nominada al Oscar supera toda meta o expectativa que hubiese soñado en mi vida. Es algo que mi ser aún no comprende y solo puedo agradecer a la Academia por tener en cuenta a 'Io Sì' y su mensaje", escribió Pausini en Instagram el mismo día que se anunciaron a los candidatos a los premios.

¡Una canción en italiano está nominada al Oscar!!!! ¡Qué orgullo representar a mi país en uno de los galardones más importantes de la industria!, agregó.

¿PRESENTADORES E INVITADOS AL OSCAR USARÁN CUBREBOCAS Y GUARDARÁN DISTANCIA?

(Aline Núñez)