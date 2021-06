Laura Zapata acusa a su hermana, Gabriela Sodi, de robar ahorros de su abuela; la actriz regresó a redes sociales tras varias semanas de estar ausente debido a los complicados días que vivió, así lo confirmó la propia Zapata hace unos días. Ahora, la famosa está envuelta en una nueva polémica con su hermana Gabriela Sodi, a quien acusó de despojar a su abuela, Eva Mange, de sus ahorros de 30 años y aseguró que Thalía fue la única que regresó el dinero.

Todo comenzó cuando Laura Zapata desaprobó que Gabriela Sodi, quien fuera candidata a diputada federal por la coalición "Va por México" (PRI, PRD y PAN) en las elecciones que se llevaron a cabo el pasado domingo 6 de junio, acompañara a otros candidatos.

"Qué tristeza me da ver a Margarita Zavala y a Fernando Belaunzarán, a los que quiero, al lado de Gabriela Sodi. Mujer abusiva qué violentó a su abuela, nuestra abuela, la señora Eva Mange Márquez, despojándola de sus ahorros de 30 años de trabajo en el gobierno", señaló en Twitter la actriz.

Cuándo mi abuela pidió le devolvieran su dinero y vio que esto no iba a pasar, interpuso una demanda de alimentos y la respuesta de esta NIETA fue:



1-La señora no necesita especialistas, si requiere de médicos que asista al ISSSTE y

EL PRESUNTO ROBO DE GABRIELA SODI

Después de su mensaje, Laura Zapata tuvo un encuentro con la prensa, donde reveló cómo ocurrió el supuesto robó a su abuela Eva Mange por parte de Gabriela Sodi, también hermana de Thalía.

"La señalé porque le robó el dinero a mi abuela (...) Tenemos que ser impecables para poder tratar o intentar llegar a un puesto político (...) Cuando es a un adulto mayor y cuando es a tu abuela, que eran los ahorros de toda su vida. Mi abuela trabajó 30 años en el gobierno, en el Palacio Nacional, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público", comenzó diciendo Zapata.

La actriz señaló que tras décadas de trabajo su abuela logró comprar un departamento, el cual vendió y el dinero fue resguardado por su mamá, Yolanda Miranda Mange; sin embargo, con su muerte la suma monetaria "desapareció", aseguró Zapata.

Le quitaban un dinero para pagar el departamento, con eso ella compró un departamento. Lo vendió, le dio el dinero a mi mamá, le dijo: 'A ver hija, aquí está el dinero guárdamelo por favor cuando yo lo necesite te lo pido', pero ella murió antes que mi abuela (Eva Mange), entonces ese dinero quedó en la masa hereditaria... desapareció, se lo repartieron ellas. La única que devolvió el dinero fue Thalía, la única que fue honesta, no se lo robó, no se quedó con ello, indicó.

Más adelante, mencionó que fue muy duro para su abuela enterarse de los actos de sus nietas. "¿Imagínate que te roben tus nietas? Eso es una violencia. La violencia no es únicamente que te peguen, te claven un cuchillo. Hay violencia verbal, psicológica y ésta es una violencia económica, definitivamente, están quitándole su dinero", dijo.

¿DEVOLVIERON EL DINERO A ABUELA EVA MANGE?

Laura Zapata comentó que ella auxilió a su abuela cuando se rompió la cadera, mientras se encontraba en Baja California. Razón por la que su abuela habló con Thalía para pedirle su dinero que había ahorrado.

Llego a la Paz, Baja California, mi madre ya había muerto. Resuelvo todo y después le da pena a mi abuela que yo soy la única que está aportando (...) En una ocasión Thalía habla con mi abuelita y le dice: 'Me da mucha pena que Laurita sea la única que esté aportando dinero para mi operación, el hospital, la ambulancia área y terrestre. Yo necesitó mi dinerito para mis medicamentos'. Thalía organiza a sus hermanas, ellas deciden -como mi abuela vendió el departamento en 125 mil pesos-, que son 125 mil pesos los que hay que darle a mi abuela, dijo.

La actriz protestó por la cantidad que querían devolverle a su abuela, debido a que ya habían pasado muchos años. Posteriormente, señaló que sus hermanas, Federica y Gabriela, acudieron a su casa para entregar a su abuela un cheque de 100 mil pesos, que dijo no recibió pues no era el dinero que se debía.

"En esa época se podía comprar un departamento en 125 mil pesos, ahora no puedes comprar ni un Volkswagen del año del 77. Entonces ese no es dinero de nuestra abuela por consciencia, ética, calidad moral. (...) Yo dije: 'No señor, mi abuelita no va a recibir esos 100 mil pesos porque no es lo que se le debe'", recordó.

(Imelda Téllez)