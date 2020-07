Laura Zapata enfurece en plena entrevista, la compararon con Niurka

La actriz Laura Zapata al parecer está estrenando look y en el programa "De Primera Mano" la entrevistaron para conocer las razones que la animaron a este cambio radical.

De acuerdo al portal de noticias Zócalo, la actriz Laura Zapata utilizó su cuenta de Instagram para presumir su nuevo look y, aunque muchos le dijeron que se veía muy bien, hubo uno que la comparó con su peor enemiga, Niurka Marcos.

"Ya me urgía, le dije a mi estilista 'hazlo como quieras, pero que me vean bien, no como abuelita'. Entonces me puso muy mona", mencionó la artista.

De igual manera Laura Zapata relató que se encuentra satisfecha con esta decisión, así como con otras que ha ido tomando a lo largo de su vida y que la hicieron crecer como persona.

"Yo me siento bien y si no me gusta, me lo cambio. He aprendido en este tiempo que las cosas no son tan importantes como creía. Hay que fluir con la vida", detalló la hermana de Thalía.

Finalmente, Laura Zapata se negó a hablar de las comparaciones que surgieron en sus redes sociales en donde usuarios la compararon con la vedette, Niurka Marcos.

Cabe recordar que, desde hace algunos años, Laura y Niurka han estado en medio de la polémica y es que se han demostrado su desprecio en múltiples ocasiones.

"No. Dios me libre", fue la respuesta de la hermana de Thalía dio a en sus redes sociales tras el cuestionamiento del parecido con Niurka.

(Azucena Uribe)