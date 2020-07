Le cierran las puertas a Paty Navidad en la TV "por no ser sumisa"

La actriz Paty Navidad dio a conocer que ya no le dan trabajo en televisión por negarse a ser obediente y sumisa (FOTO TOMADA DE INSTAGRAM)

Desde hace unos meses la actriz Paty Navidad ha generado polémica en redes sociales tras sus audaces opiniones de algunas de las teorías de conspiración más populares, asegurando que estas son verdad y gracias a esto ha ganado muchas críticas por parte de usuarios de redes, pero recientemente reveló que por no ser una persona "obediente y sumisa" ya no la contratan para que desempeñe su trabajo en la TV nacional e internacional.

De acuerdo a Grupo Fórmula, la actriz de 47 años, Paty Navidad hizo la fuerte revelación al contestar la pregunta de uno de sus seguidores en la red social Twitter.

Recordemos que es principalmente en Twitter en donde Paty Navida ha generado más polémica e incluso ha hecho privada su cuenta en repetidas ocasiones, debido a las creencias que defiende.

"Paty, una pregunta, ¿te han cerrado las puertas en la TV por expresar tus opiniones o te estás tomando un descanso?", fue la duda de unos de sus fans.

Ante el cuestionamiento, Paty Navidad no dudó en revelar abiertamente que gracias a sus opiniones y no ser sumisa son situaciones que la han llevado a perder ofertas de trabajo en la TV.

"Me han cerrado las puertas de todas las televisoras del país y del extranjero por expresar mis opiniones y no ser una obediente sumisa, inconsciente/esclava de un sistema adoctrinador donde no se permite ser diferente a la mayoría, ni pensar por sí mismo ni tener criterio propio", aseguró Paty Navidad sobre la ausencia de ofertas de trabajo para ella.

Paty una pregunta te han cerrado las puertas en la tv por expresar tus opiniones o te estás tomando un descanso — lobstar (@andrew_00907) July 22, 2020

