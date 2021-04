¿Le dio la espalda? Pati Chapoy deja de seguir a Enrique Guzmán

Pati Chapoy hundida en su pobreza moral, no importa si Ricardo Salinas dijo no ataquen a Frida Sofía, no apoyen al viejo loco Enrique Guzmán, no importó que el dueño de una empresa que dice ser "señal con valor" no quiera defender lo indefendible, Chapoy defiende a un abusador, expresaron en redes sociales.