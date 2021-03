"Le duró 4 horas el gusto": Babo del robo de su perro y camioneta

Hace unos días el cantante Eduardo Dávalos, mejor conocido como Babo de "Cartel de Santa" fue presa de la delincuencia, al parecer organizó una fiesta en su casa y unos invitados le robaron su camioneta y un pitbull, mismos que fueron recuperados el mismo día.

Tras los hechos Babo compartió en su cuenta oficial de Instagram unos cuantos videos donde revela que se dedicó a ver los memes que le hicieron al respecto y aclaró que no lo bajaron del carro como se comenta.

Asimismo, Babo aprovechó para explicar cómo sucedió el atraco que casi lo deja sin su automóvil y sin su perro pitbull.

El vocalista de "Cartel de Santa" detalló que un "jaulero" se metió al domicilio de donde sustrajo las llaves de la camioneta dentro de una bolsa.

"Se salió con las llaves, el perro se salió detrás de él, agarró al perro, lo echó a la camioneta y se llevó mi camioneta. Pero no me di cuenta varias horas después de que lo hizo. Le duró 4 horas el gusto al pelado", relató.

El responsable del robo fue detenido por la Policía Municipal de Guadalupe, Nuevo León cuando conducía el auto hurtado con el can a bordo. Este fue identificado como Daniel C., de 28 años, quien no llevaba ningún tipo de arma.

Fue el rapero de 44 años, quien al darse cuenta que le habían robado en su vivienda ubicada en la colonia La Aurora, del municipio de Santa Catarina, llamó a las autoridades para reportar le hecho.

