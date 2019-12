Le hacen el feo a Sara Sosa, le niegan la entrada a una fiesta de Eva Longoria y Ricky Martin

Los encargados de seguridad le negaron el acceso a la glamurosa fiesta a Sara Sosa, pues no estaba en la lista de invitados (FOTO TOMADA DE WEB)

De nueva cuenta Sara Sosa da de que hablar, pero en esta ocasión no es por la muerte de su padre José José, ni por el pleito con sus hermanos mayores.

De acuerdo con El Imparcial, resulta que la hija menor del "Príncipe de la Canción" intentó colarse a la fiesta que Ricky Martin y Eva Longoria ofrecieron a otras celebridades para recaudar fondos para la fundación de la actriz y el acceso le fue negado.

El conductor Javier Ceriani de "Chisme No Like" aseguró que, a la hija menor de José José se le negó el acceso a la glamurosa fiesta por no estar en la lista de invitados:

Ustedes saben que Sarita desde el día que murió José José se puso las pestañas, empezó a dar entrevistas, le gusta el fashion, le gustan las cámaras, le gustan las fiestas y está de fiesta como loca





Ricky Martin y Eva Longoria hicieron una súper fiesta (en Miami), glamorosa, para la fundación de Eva Longoria y ahí va Sarita con el marido a entrar a la fiesta de Ricky Martin y Eva Longoria pensando que era Sarita, la de José José, y la iban a dejar entrar

