Le llueven críticas a Belinda por reemplazar a Danna Paola en famosa producción

Le hacen memes a Belinda por reemplazar a Danna Paola en "Hoy no me puedo levantar" (FOTO ESPECIAL)

El reciente éxito en la carrera de Danna Paola le ha dejado una agenda muy apretada a la famosa joven mexicana de 25 años, entre su participación en la serie española de Netflix, "Élite" y sus conciertos, ya no podrá participar en el musical "Hoy no me puedo levantar" y han confirmado que Belinda será su reemplazo.

De acuerdo con Tribuna, Belinda confirmó su regreso a los escenarios, y aunque no será con una gira de conciertos, la cantante no pudo ocultar su felicidad al revelar que protagonizará la puesta en escena "Hoy no me puedo levantar".

Usuarios, por su parte, se dedicaron a hacer memes pues no saben si la cantante y actriz le haga 'justicia' al personaje de 'María', antes interpretado por Danna Paola.

En Instagram, y junto a las imágenes en donde interpreta parte del tema Me cuesta tanto olvidarte, la actriz expresó:

Uno de mis más grandes sueños siempre fue hacer teatro musical, ¡¡¡¡por primera vez estoy coproduciendo y protagonizando esta obra de arte llamada HOY NO ME PUEDO LEVANTAR!!! poder interpretar las canciones de Mecano en una nueva super producción, de la mejor calidad, y con un gran equipo es algo maravilloso

Conjuntamente, Beli subrayó que su participación en la obra será breve, pues únicamente estará en el proyecto por 60 funciones, mismas que serán del 31 de enero al 4 de abril. La misma producción ya confirmó su protagónico.



Hasta este momento se desconoce el elenco que acompañará a la coach de "La Voz México". Aunque algunos fans de Belinda están felices por su nuevo proyecto y no han dejado de felicitarla, otros usuarios la han estado comparando con Danna Paola en redes y han difundido varios memes.

Es la cuarta vez que "Hoy No Me Puedo Levantar" ser realiza en México, siendo la última vez en 2017 cuando el rol protagonista lo había encarnado Danna Paola.

Tan bonita obra y ya la echaron a perder... =( — ???? (@GisValenciaS) October 3, 2019

Nunca la he visto en teatro, pero realmente no siento que llene los zapatos de María ??????? pic.twitter.com/aX0cs2D0J4 — · A R I · (@ariadnamendezg) October 3, 2019

Eso significa que en lugar de cantar "hijo de la luna" ¿cantará sapito? — G. Salinas (@spidergerry) October 3, 2019

Pues quien mas?? si no va Mariana, va Silvana... ?? pic.twitter.com/0GLosUDr5R — misscl? ? (@la_missclu) October 3, 2019

Esta es mi cara en este momento.... pic.twitter.com/eM1YlafX0h — La Jande ? (@feranette) October 3, 2019

