Le llueven críticas a Emma Watson por apoyar el #BlackOutTuesday

Varios famosos se unieron a la iniciativa #BlackOutTuesday y una de ellas fue Emma Watson, pero las cosas no salieron bien y la tundieron en redes sociales.

De acuerdo con Milenio, Emma Watson fue duramente criticada en redes por colocar bordes en color blanco en su imagen contra el racismo en su cuenta de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram

Emma Watson intentó hacer conciencia y mostró su apoyo a la comunidad afroamericana, la actriz pidió que se respeten sus derechos. Sin embargo, las cosas se salieron de control y las críticas comenzaron a lloverle a Emma.

Sus fieles seguidores rápidamente salieron en su defensa y aseguraron que las críticas de los haters no tenían sentido. Los internautas señalaron que ponerle un borde blanco a la imagen no le resta importancia a la campaña Blackout Tuesday a la que sumó Emma Watson.

Los usuarios señalaron que el marco debían ser en su totalidad negro, por lo que promovieron una campaña para cancelar su cuenta y dejar de consumir productos relacionados con Emma Watson.

Cabe recordar que Emma Watson es conocida por sus activismo social, la actriz ha participado en numerosas campañas para luchar por los derechos de la mujer; además fue nombrada por la ONU Mujeres como embajadora de buena voluntad y es miembro de la campaña He For She, la cual promueve la equidad de género.

(Ann Ventura)