Le llueven críticas a Laura G por su debut como cantante en "Venga la Alegría"

!Ahí va Horacio a defenderla! Jajaja solo porque son amigos, ¡ay no! Jajajaja; Espantoso la protegen porque es consentida del programa, horrible y luego como siempre el drama; Si vuelve a cantar yo le cambio; ¡Canta mejor Bella! Horacio (Laura) no se merecía un 6, (tal vez) un 5 o 4 no canto nada.