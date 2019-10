Le llueven críticas a Shakira por cantar "como si tuviera un orgasmo"

Shakira se declaró fan de la canción "Tutu" de Camilo y Pedro Capó al subir un video a sus redes sociales contándola, pero lejos de ser aplaudida su sensual voz, internautas le comentaron que canta "como si tuviera un orgasmo".

De acuerdo con Publimetro, nn el clip que duró unos segundos, la cantante aparece luciendo un top rojo de encaje y su cabello muy casual, mientras canta una parte del coro de la canción.

Además, de presumir su nuevo look usa un filtro de gafas fucsia en forma corazón.

"No me puedo sacar esta canción de la cabeza! I can´t get this song out of my head!", fue la leyenda con la que acompañó el video que cuenta ya con más de un millón de reproducciones a pocas horas después de haber sido publicado.

Sin embargo, varios usuarios han criticado la interpretación de la colombiana, asegurando que parece "como si tuviera un orgasmo", y lo que hace muy sensual".

"La canción es bonita, pero tu le das un toque terrible"

"¿Te imaginas escribir una canción y que Shak la cante? Si me llega a pasar me dan 5 paros cardíacos"

"Woww parece que tuvieras un orgasmo"

"No cantas nada, qué horrible se escucha"

"Oye, deberías sacar un dueto con Camilo"

"Mi cantante favorito, cantando la canción de mi cantante favorito".

Al percatarse del video que hizo la cantante, el artista no pudo contener su emoción y así lo expresó en Twitter.

"Esto tiene que ser mentira. Estoy en shock ja,ja,ja,ja ¡Esto significa el universo entero para mí! Algún día haremos algo juntos !LO DECLARO!".

Y es que con una letra simple pero que habla de la diversidad del amor, el músico, compositor y productor colombiano se ha convertido en un éxito con su canción.

Todo el mundo la ha tarareado desde que se volvió este hit y aparentemente esto incluye también a grandes estrellas como Shak, quien compartió en su Twitter un video cantándola.

