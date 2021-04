"Le tiró los dientes", productor revela agresión de Enrique a Alejandra Guzmán

Siguen surgiendo testimonios que exponen a Enrique Guzmán como un hombre violento; ante la historia que reveló su nieta Frida Sofía sobre el presunto abuso que sufrió en manos del ex vocalista de los "Teen Tops" cuando tenía cinco años, internautas se han encargado de revivir el oscuro pasado del papá de Alejandra Guzmán y los testimonios de algunos famosos no ayudan a que Enrique recupere su buena imagen.

Luego de que Frida Sofía confesara en entrevista con Gustavo Adolfo Infante que su abuelo Enrique Guzmán la tocaba indebidamente cuando era una niña, comenzaron a surgir videos y fotos antiguas donde el intérprete aparece con comportamientos invasivos.

Uno de los videos que le dieron la vuelta a internet fue en el que se le ve tocando los senos a la conductora Verónica Castro en un programa en vivo; también aquella ocasión en la que besó en la boca a su propia hija, Alejandra Guzmán.

Además destaparon el comportamiento violento de Enrique Guzmán, Frida Sofía y su papá, Pablo Moctezuma señalaron que el intérprete de "Tu cabeza en mi hombre" golpeaba a Alejandra Guzmán.

A pesar de que la rockera no ha confirmado ni desmentido las declaraciones de su hija, un testimonio de su ex manager, el productor Miguel Biasco, confirmaría que Enrique Guzmán no solo tuvo episodios de violencia con doña Silvia Pinal, sino también con su hija.

MIGUEL BLASCO AFIRMA QUE ENRIQUE GUZMÁN LE TIRÓ LOS DIENTES A ALEJANDRA GUZMÁN

En entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, Miguel Blasco reveló que Enrique Guzmán sí violentaba a Alejandra. Tal fue la magnitud de los ataques que incluso una vez le tiró los dientes de un puñetazo.

El compositor aseguró que la propia Alejandra Guzmán fue quien le contó de la brutal golpiza de su padre, situación que no se puso en duda por el conocido carácter que tenía el cantante en aquellos años.

Adicionalmente, Miguel Blasco refirió que tuvo ciertos encontronazos con Enrique Guzmán, incluso una vez él lo amenazó con un arma de fuego.

