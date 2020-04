Legarreta celebra los XV años de su hija Mía Rubín en plena cuarentena

Los cumpleañeros de abril no podrán celebrar su cumpleaños a lo grande pero no es motivo para que el día pase desapercibido, así lo demostró Andrea Legarreta con su hija Mía Rubín, quien cumplió XV años y se lo festejaron en plena cuarentena, a lo grande y desde la intimidad de su casa.

De acuerdo con Publimetro, el pasado 22 de abril Mia Rubín cumplió 15 años, una edad importante para las mujeres mexicanas y que se acostumbra celebrar a lo grande. Andrea Legarreta y Erik Rubín le prepararon un festejo que quizá no fue tan grande como su hija esperaba, pero si fue íntimo y memorable.

"Hoy cumples 15 Mía hermosa????!!Tu vida es uno de los regalos más hermosos, mágicos, entrañables e invaluables que Dios nos pudo hacer jamás! Te soñamos y te amábamos antes de tu llegada, te imaginamos tantas veces. Anhelamos tu presencia desde lo más profundo de nuestras almas (Sólo Dios sabe cuánto). Y después de varios intentos, días esperando la noticia de que vendrías e ilusiones que se desvanecían cada mes... Meses que se hicieron años, sonrisas de esperanza que se volvían lágrimas de frustración. Y de pronto entendimos esas frases de "El tiempo de Dios es perfecto" "Dios sabe por qué hace la cosas" y así fue el día que nos enteramos que nos habías elegido y estabas en camino! Uno de los días más MARAVILLOSOS de nuestras vidas! Lágrimas de felicidad y una sonrisa que no conocíamos instalada en nuestros rostros!", escribió Andrea Legarreta en su collage de Instagram.

Luego de conmover a sus fans con el mensaje para su hija y un collage, Legarreta compartió varias fotos de Mía con posando con un vestido rosa de la marca "LatinGal Boutique" junto a un arreglo floral que recibió como regalo.

Les comparto con mucho cariño y agradecimiento por sus lindos deseos y la lluvia de bendiciones para Mía por sus 15 años, una sesión de fotos que le tomé para que este día tan especial, quede grabado en su memoria para siempre!! Te amo!! Felices 15!! A disfrutar de la vida como venga y pase lo que pase, nunca dejes de soñar y sonreír!! Te amamos, destacó Legarreta.

LOS XV AÑOS DE MÍA

Además de presumir el festejo en su cuenta de Instagram, Andrea Legarreta documentó la fiesta de Mía para el matutino de Televisa y publicaron el video en el canal de YouTube de "Hoy".

Mía quedó sorprendida con la pequeña fiesta que le organizó su mamá, hasta hubo vals, el más emotivo fue cuando bailó con su papá Erik Rubín, al ritmo de "You are so beautiful" de Joe Cocker.

(Aline Núñez)