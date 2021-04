Legendarias rivalidades de los famosos; de la amistad al odio

Estos cantantes marcaron un antes y un después en la historia de la música, desafortunadamente su rivalidad llegó muy lejos y las cosas se pusieron bastantes tensas con sus desatinadas declaraciones, hirientes dedicatorias y en el peor los casos hasta en litigios legales.

A algunos de ellos se les olvidó que llevan la misma sangre, otros no se pueden ver ni en pintura y pocos logran reconciliarse, hacer las paces y seguir con su amistad.

A continuación, enlistamos las rivalidades más sonadas del medio del espectáculo, con sus épicas peleas estos famosos acapararon los reflectores.

JOHN LENNON VS PAUL MCCARTNEY

Una de las peleas que más dio de que hablar fue la de los ex integrantes de la legendaria banda The Beatles, John Lennon y Paul McCartney. La rivalidad creció al punto de que acabó separando a la agrupación en 1970.

En una carta John Lennon reclamó los ataques que Paul McCartney le hizo Yoko Ono. El intérprete de "Imagine" lamentó "toda la mierda" que aguantaron "para ser grandes".

En el disco "Ram", Paul McCartney dedicó a John Lenonn y Yoko Ono la canción "Too many people", John Lennon contestó la indirecta con la canción "How do you sleep?".

Ringo Starr intentó que sus ex compañeros se reconciliaran a mediados de los años 70, Lennon y McCartney cenarían juntos. Tras el asesinato de John Lennon la esperanza de una reconciliación se esfumó.

Paul McCartney dijo: "John murió siendo una leyenda, pero yo moriré de viejo".

SLASH VS AXL ROSE

En 1991, cuando Slash aún era el guitarrista de Guns N´ Roses colaboró con Michael Jackson en la canción "Black or white". Pero esto no le agradó a Axl Rose, el cantante había sido víctima de abusos sexuales en su infancia y estaba convencido de que "El Rey del Pop" era pedófilo.

Axl Rose se vengó de su ex compañero Slash, el cantante grabó la versión "Sympathy for the devil", de The Rolling Stones y no tomó en cuenta al guitarrista y prefirió a Paul Huge.

La enemistad de Slash vs Axl Rose siguió y las cosas se pusieron peor cuando Axl compró a traición los derechos del nombre Guns N´ Roses. Desde entonces, dejaron de hablarse y surgió una gran rivalidad.

En 2009, un periodista le preguntó a Axl si volvería a tocar con Slash. "No en esta vida", contestó. En 2016, Axl llamó a Slash para que tocaran juntos en una gira. Slash aceptó, y así terminaron 20 años de enemistad.

LADY GAGA VS MADONNA

En 2011, Lady Gaga lanzó la canción "Born this way", el tema fue comparado con el hit de los 80 de Madonna "Express yourself".

Madonna ironizó y dijo que ella había ayudado a Lady Gaga a componer "Born this way". Gaga respondió:

Si juntas las dos canciones seguidas, solo coinciden en la progresión de acordes, que es la misma de todas las canciones de música disco de los últimos 50 años.

Lady Gaga aseguró que no quería el trono de "La Reina del Pop" porque ella tenía el suyo.

Madonna respondió que Lady Gaga no quería su corona porque algunas personas solo quieren que las mujeres se peleen.

Luego de que Lady Gaga ganara un Premio Oscar en la categoría de "Mejor canción", las cantantes se reconciliaron, en Instagram Madonna compartió una fotografía en donde aparecen abrazadas.

KANYE WEST VS TAYLOR SWIFT

Una de las peleas que acaparó los reflectores en el medio del espectáculo es la de Kanye West y Taylor Swift.

Cuando Taylor Swift pronunciaba su discurso de agradecimiento por ganar un premio MTV al "Mejor Vídeo Femenino", Kanye West se levantó de su asiento, le quitó el micrófono y aseguró que el mejor video de la historia pertenece a Beyoncé.

Las cosas se pusieron más tensas cuando Kanye ofreció disculpas, después el rapero afirmó que, gracias a su interrupción, Taylor había salido en la portada de cientos revistas y ha vendido millones de discos.

En 2015, Kanye West y Taylor Swift "hicieron" las paces, el cantante estuvo inmerso en la polémica cuando lanzó la canción "Famous", en una de las estrofas decía:

Siento que Taylor y yo aún podríamos acostarnos. Porque yo hice famosa a esa zorra.

En 2016, Kim Kardashian filtró parte de una llamada telefónica entre Swift y West.

Recientemente, Kanye West prometió ayudar a Taylor Swift, para que recupere los derechos de su música.

ROGER WATERS VS DAVID GILMOUR

Durante la grabación del álbum "The Wall" de Pink Floyd, Roger Waters menospreció el talento de sus compañeros Nick Mason, Richard Wright y David Gilmour, y alardeó que las letras de sus canciones eran mucho mejores.

No tiene sentido que Gilmour, Mason o Wright escriban letras, porque nunca serán mejores que las mías.

El álbum "The Wall" es uno de los más exitosos de Pink Floyd y esto subió el ego de Roger Waters. En 1985, el cantante decidió lanzarse como solista, y quiso disolver Pink Floyd. David Gilmour se negó y Waters lo demandó.

David Gilmour ganó el juicio y Pink Floyd siguió triunfando. Roger Waters comenzó una exitosa carrera en solitario, en 1990, ofreció un concierto en Berlín, en el que interpretó "The Wall" sustituyendo a sus ex compañeros y por otras estrellas del rock.

David Gilmour y Roger Waters hicieron a un lado sus diferencias y volvieron a tocar juntos en 2005.

50 CENT VS JA RULE

Una de las peleas más desafortunadas fue la de Jeffrey Edwar Atkins, alias Ja Rule, y Curtis James Jackson III, mejor conocido como 50 Cent, esto tuvo origen en la década de los 90.

Todo comenzó porque 50 Cent le robó unas joyas a Ja Rule. En represalia, Ja Rule mandó a apuñalar a 50 Cent. Así comenzó una de las batallas más lamentables de la música rap.

Los raperos han protagonizado varios dimes y diretes, su odio ha llegado demasiado lejos, Ja Rule lanzó insultos homófobos a 50 Cent. El rapero no se quedó callado y respondió a los insultos de su colega.

PAUL MCCARTNEY VS MICHAEL JACKSON

El ex Beatle, Paul McCartney aparece de nueva cuenta en esta lista, el cantante también tuvo problemas con Michael Jackson. McCartney y Jackson colaboraron en la canción "Say, Say Say" y forjaron una breve amistad.

Paul McCartney le contó a Michael Jackson como obtener derechos de canciones y poder ganar dinero. "El Rey del Pop" bromeó y le dijo que algún día compraría las canciones de The Beatles.

Paul McCartney nunca imaginó que lo que parecía una broma se convertiría en su peor pesadilla, "El Rey del Pop" lo traicionó y sí compró las canciones de The Beatles.

En 1985, Jackson compró la editora musical ATV, que incluía los derechos de casi todas las canciones de The Beatles. Esto desató rompió la amistad entre McCartney y Jackson.

Tras la muerte de Michael Jackson, la disquera Sony se quedó con el catálogo de The Beatles. Paul McCartney peleó con Sony para recuperar los derechos de las canciones, finalmente, el ex Beatle lo logró.

MARIAH CAREY VS JENNIFER LOPEZ

En una entrevista en el año 2000 le preguntaron a Mariah Carey su opinión sobre Jennifer Lopez, quien era la sensación musical en ese momento.

La inesperada respuesta de Mariah Carey dejó helada a la prensa, la famosa diva aseguró: "No la conozco".

Ante la incómoda respuesta de Mariah, Jennifer Lopez ironizó y aseguró que era fan de Carey:

Sé que ella no dice cosas muy bonitas sobre mí, pero no somos enemigas. Soy fan suya y me encantaría conocerla.

Durante la entrega de los Billboard Music Awards 2015, Jennifer Lopez ignoró la presentación de Mariah Carey. La guerra siguió, en 2016, le prensa le dijo a Jennifer Lopez que ya era famosa, haciendo referencia al comentario de Mariah Carey:

Claro que me conoce, estoy segura de que fue un lapsus. Supongo que tiene mala memoria.

Las cosas se pusieron tensas cuando Mariah Carey aseguró que seguía sin saber quién era Jennifer Lopez.

JOSÉ MARÍA CANO VS NACHO CANO

A los hermanos Cano se les olvidó que llevaban la misma sangre, además, de ser familia, formaron parte de una de los grupos más importantes de la música pop en español, Mecano.

Junto a Ana Torroja, José María y Nacho Cano gozaron de éxito internacional, hicieron historia con su música en la década de los 80.

José María y Nacho Cano siempre compitieron por componer la canción de la historia. Su hermandad se transformó en odio al punto de que no se podían ver ni en pintura, se ha especulado que grabaron en diferentes estudios las canciones de Mecano. Su rivalidad provocó que en 1992 Mecano anunciara su inminente separación.

Los hermanos Cano no se han podido reconciliar, la prensa especializada de espectáculos asegura que esto es imposible. El estreno del musical "Hoy no me puedo levantar", avivó la rivalidad entre los hermanos, a José María le encantó el musical, pero Nacho Cano ni siquiera lo dejaron entrar.

NOEL GALLAGHER VS LIAM GALLAGHER

A otros que también se les olvidó que son hermanos fue a Noel y Liam Gallagher, los cantantes británicos han protagonizado una de las rivalidades más polémicas de la escena musical.

En 1994, los hermanos Gallagher discutieron durante un concierto de Oasis y desde entonces la tensión está a la orden del día. En la grabación del disco "(What's the Story) Morning Glory?", Liam llegó al estudio borracho, acompañado de sus amigos, Noel se enojó tanto que golpeó en la cabeza a su hermano. En 2020 Noel le partió el labio a Liam tras poner en duda su paternidad.

En 2009, la relación entre Liam y Noel Gallagher era insostenible, en el festival Rock en Seine de París, en el backstage Liam rompió la guitarra de Noel y le gritó "ya no eres mi hermano". Esto provocó que a través de un comunicado Noel informara que había renunciado a Oasis.

En este 2021 podría ocurrir el milagro y los hermanos Gallagher se podrán reconciliar. Liam le deseó un feliz año a Noel y podrán cumplir el sueño de todos los fans de Oasis de poder verlos en un escenario.

MILEY CYRUS VS NICKI MINAJ

Durante la entrega de los Premios los MTV Video Music Awards de 2015, Nicki Minaj recibió un premio por su video "Anaconda", tras dar gracias, miró a Miley Cyrus, que era la anfitriona y con una mirada fulminante le dijo:

Miren a esta zorra, que tenía mucho que decir a la prensa el otro día: ¿Qué pasa Miley?.

Nadie esperaba que Miley Cyrus respondiera de manera tan diplomática a Nicky Minaj, la intérprete de "Wrecking ball" felicitó a su colega.

Oye, todos en esta industria damos entrevistas y sabemos cómo manipulan esa mierda. Felicidades, Nicki.

Todo indicaba que las Miley Cyrus y Nicki Minaj había limado las asperezas. Sin embargo, cinco meses después, Nicki rapeó en contra de Miley Cyrus, en la colaboración con Yo Gotti en la canción "Down in the DM".

JOAQUÍN SABINA VS FITO PÁEZ

En 1998, Joaquín Sabina y Fito Páez decidieron grabar un disco juntos. Las sesiones de grabación fueron tan conflictivas que el álbum acabó titulándose "Enemigos íntimos". Tras el lanzamiento del disco, el cantante argentino y el español se distanciaron.

En 2002, Joaquín Sabina lanzó la canción "Cuando me hablan del destino", donde se quejó de Fito Páez.

Fito Páez llamó mentiroso a Joaquín Sabina y se negó a seguir hablando sobre él:

Joaquín es un mentiroso profesional, es como una novia borracha. Yo soy un caballero. Si él anda diciendo cosas, es asunto suyo.

En 2007, Fito Páez recibió un mensaje inesperado en una servilleta escrito por Joaquín Sabina: "Ven, cabrón, que estoy tocando aquí". Fito Páez y Joaquín Sabina se reconciliaron y volvieron a cantar juntos.

