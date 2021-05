"Les valió mad...": Luisito Comunica explota tras accidente en Línea 12 del Metro

Tras el terrible accidente que ocurrió en una interestación de la Línea 12 del Metro y que consternó a México y al mundo entero decenas de celebridades levantaron la voz, por ejemplo, el youtuber Luisito Comunica quien utilizó su cuenta oficial de Instagram para explotar contra las autoridades de la Ciudad de México (CDMX).

El influencer, quien acumula millones de seguidores en YouTube e Instagram no pudo ocultar su indignación por el terrible suceso que impacto a todo México el pasado lunes 3 de mayo.

Accidente en la Línea 12 del Metro

Recordemos que ese día, minutos después de las 22:00 horas, se venció una trabe en la interestación Tezonco-Olivos, por lo que se provocó el desplome de una ballena de concreto y la posterior caída del tren que transportaba a cientos de pasajeros.

De acuerdo con las cifras oficiales de autoridades de la CDMX, lamentablemente el colapso de una parte de la Línea 12 del Metro de la CDMX ha dejado 57 personas hospitalizadas, 25 fallecidas y 15 desaparecidas.

Luisito Comunica no ocultó su indignación ante la tragedia

Mediante un video que Luisito Comunica publicó en su cuenta oficial de Instagram arremetió contra la incompetencia de las autoridades capitalinas. Sin embargo, aclaró que no es una cuestión partidista porque varias administraciones tienen responsabilidad en la tragedia ocurrida.

#Metrópoli | Así es como son rescatados los pasajeros que venían en el tren del @MetroCDMX luego de que sucumbiera un tramo de la Línea 12. #ep https://t.co/5eA37i1QUk pic.twitter.com/SSIelC1NDF — La Silla Rota (@lasillarota) May 4, 2021

"Yo no suelo opinar sobre temas de administración pública, pero esto de verdad es una vil mamad*. Esto me tiene muy enojado", dijo el youtuber en un primer momento.

"Esto es una verdadera tragedia que se pudo haber evitado (...) Me enoja, de verdad me molesta pensar que pagamos tantos impuestos para que las autoridades hagan un trabajo de la verg* (...) Me vale el tema de los partidos políticos, todos hacen un trabajo mediocre", exclamó el hombre de 30 años.

Cabe señalar que Luisito Comunica hizo un fuerte llamado a los políticos y funcionarios, incluso los tachó de inútiles y les pidió hacer mejor su trabajo: "Pónganse a trabajar, no se les olvide que ustedes trabajan para nosotras (...) Tengan tantita madre y hagan al menos su trabajo bien", dijo en referencia al accidente ocurrido en la Línea 12 del Metro.

(Azucena Uribe)