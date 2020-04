Leticia Calderón presume como pasa su lujosa cuarentena

Leticia Calderón sigue al pie de la letra las recomendaciones sanitarias para no contagiarse de covid-19 y junto a sus hijos se han quedado en casa, a través de sus redes sociales la actriz ha compartido como están pasando la cuarentena.

De acuerdo con Soy Carmín, mientras que Leticia Calderón y sus hijos disfrutan en familia la cuarentena con diversos lujos, Yadhira Carrillo la está pasando bastante mal.

Hace unos días, Yadhira fue captada mientras salía del Reclusorio Norte, la actriz no ha dejado de visitar a su marido Juan Collado. La pandemia de coronavirus no ha sido impedimento para que la pareja se siga viendo. Yadhira Carrillo no ha suspendido las visitas y también sigue las recomendaciones sanitarias y porta un cubrebocas.

Mientras que Yadhira Carrillo no pierde la esperanza de que Juan Collado quede en libertad en los próximos días. Leticia Calderón ha demostrado que su casa es espaciosa y ordenada, ha compartido videos donde se le ve haciendo ejercicio o preparando algún platillo a lado de sus hijos, Lety Calderón luce simplemente espectacular.

Hace unos día compartió compartió el extremo orden que existe en su habitación, ya que su ropa se encuentra acomodada por colores y estilos.

(Ann Ventura)