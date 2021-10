Leticia Calderón reveló quién se haría cargo de sus hijos en caso de que muriera

Leticia Calderón decidió tomar medidas drásticas, luego de que se le informara que tenía que ser operada de la vesícula, la actriz confesó que sintió miedo de morir y dejó instrucciones de quién se haría cargo de sus hijos en caso de que ella muriera.

Leticia dijo en entrevista para el programa "Venga la Alegría" que, a pesar de haberse sometido a otras cirugías, esta vez sí sintió temor ante un posible desenlace fatal.

"En esta ocasión sí tuve mucho miedo, ya me habían operado en otras ocasiones, de otras cosas hace muchos años, y no había sentido miedo, no estaba nerviosa, pero sí me entró esta cuestión de que, si falto yo en este momento, ¿qué pasaría con mis hijos?", contó.

LAS INSTRUCCIONES EN CASO DE SE MUERTE

Posteriormente, Leticia Calderón confesó que ya dejó instrucciones para cuando se presente ese momento, destacando que sus hijos estarán a cargo de su familia y no de su ex pareja Juan Collado, debido a los problemas legales que él enfrenta.

Pues yo ya decidí que cualquier cosa que pase, mi familia es la que tiene que responder por mis hijos, nadie más, aunque legalmente le pueda corresponder al papá, pero en esta situación pues él no puede.

Asimismo, Lety comentó que su hijo menor ya tiene instrucciones sobre lo que debe hacer con sus bienes cuando ella ya no esté. "Carlo sabe perfectamente lo que tengo, para quien es, lo que tiene que hacer hasta con el último lápiz que está en esta casa, de mis propiedades que tengo, tengo una casa también en Cuernavaca que me hice hace muchos años, le acabo de comprar el departamento a Luciano, que de hecho lo liquidé para ya poder tener las escrituras".

LETICIA CALDERÓN QUIERE TENER PAREJA

Por otra parte, la artista de 53 años externó su deseo de tener una pareja, aunque dejó claro que tampoco le preocupa estar soltera en este momento.

Sí, ¡claro!, claro que me gustaría encontrar un hombre que se adapte a mi vida, que se sume a la felicidad que siento hoy en día, que respete mis tiempos, mis espacios. Nunca he sido noviera, la verdad, entonces yo soy feliz y no necesito un hombre para ser feliz, finalizó.





(Imelda Téllez)