Leticia Calderón se niega a que sus hijos vean a Juan Collado en la cárcel ¿Es su venganza?

La actriz Leticia Calderón estuvo casada con el abogado Juan Collado y su relación duro ocho años, pero tras su divorcio él de nuevo contrajo nupcias con la actriz Yadhira Carrillo y todo parece indicar que la relación entre ellas no es nada cordial.

Recordemos que el abogado Juan Collado fue detenido el 9 de julio del reciente año y vinculado a proceso por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada.

Juan Collado tuvo dos hijos con Leticia Calderón, Luciano y Carlo, luego de iniciar su relación en 1999 y desde entonces ella se dedicó por completo a su marido y sus hijos y se retiró por ocho años del medio artístico.

Ambos se conocieron en una reunión en el año de 1997, un año después la actriz le pidió ayuda para divorciarse de su entonces esposo Marco López, para después iniciar una hermosa relación.

Unos años más tarde se filtró que Leticia se sometió a una operación de rodilla en el año 2007, por lo que se dice que Juan Collado aprovechó la convalecencia de su esposa para aparentemente sacar todas las cosas de su casa y separarse de ella, e Iniciar después una relación con la también actriz Yadhira Carillo.

Por eso ahora se especula que cuando ha pedido la presencia de sus hijos en el reclusorio Leticia ha sido enfática y se lo ha negado.

En una entrevista para el programa "Suelta la Sopa" Leticia Calderón aseguro que sus hijos no van a pisar la cárcel: "No, mis hijos no van a ir", declaró.

Y es que el reportero del programa "De Primera Mano" cuestionó a la actriz a la entrada al homenaje a José José, realizado en el Palacio de Bellas Artes. Calderón respondió tajante a la pregunta de si sus hijos visitarían a Collado, en prisión preventiva por lavado de dinero en el Reclusorio Norte.

Aunque dijo que él tiene el apoyo de su familia: "Siempre cuenta con su apoyo y el de su familia".

Con información de Vanguardia.

