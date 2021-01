Lety Calderón desmiente lo dicho por Yadhira Carrillo sobre su salud

Yo estaba en casa realmente sin grandes síntomas, la doctora que me estaba tratando me estaba checando mi oxigenación, yo francamente me sentía bien, pero de repente tenía 84, 86, 82, de oxigenación, yo tenía oxígeno aquí en casa, y de repente me dijo no, necesito que busquemos una cama (de hospital) porque eso no está bien, y no subía la oxigenación [...] le hablé a Juanito y a Mary y me hicieron el favor de movilizarme y ayudarme a conseguir una cama, que bendito Dios pude conseguir, explicó.