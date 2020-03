Lety Calderón dijo tener pruebas de la infidelidad de Yadhira y su ex

El triángulo amoroso entre Leticia Calderón, Yadhira Carrillo y Juan Collado en las últimas semanas ha tomado fuerza debido a las polémicas declaraciones de las actrices.

De acuerdo a Las Estrellas, hace unos días durante una de las visitas a Juan Collado un periodista le pregunto a Yadhira Carrillo que si era verdad el rumor donde se aseguraba que ella había comenzado a salir con su ahora esposo cuando el aún estaba casado con Leticia Calderon.

La respuesta de Yadhira Carrillo dejó a todos con la boca abierta pues aseguró que él ya se había divorciado y que antes de salir con ella Juan Collado había tenido una relación sentimental con Edith Serrano.

Pero hace unos días Leticia Calderón detalló que está dispuesta a mostrar la infidelidad por parte de Juan Collado con Yadhira Carrillo.

"Lo único a lo que estoy dispuesta es a enseñar pruebas de que él estaba conmigo. Ella cree su versión, la respeto mucho, pero no es la realidad, es lo que le contaron, tampoco pienso que él la veía y decía: ´tengo dos hijos y me escapo para verte´. Nadie llega diciendo eso", indicó.

Leticia Calderón, quien participará en la telenovela "Imperio de mentiras" también detalló que esa no fue la primera ocasión que el abogado le fue infiel y que perdonó las traiciones porque estaba enamorada.

"Es evidente que Juan me engañó varias veces, pero al igual que ella yo también creí y quise creer a pesar de ver focos rojos, yo estaba enamorada", afirmó.

Pese a los malos momentos que vivió al lado del abogado, la actriz acepta que no se arrepiente de nada, ya que fruto de esa relación tiene a sus hijos, Luciano y Carlo, de 16 y 15 años respectivamente.

"No me arrepiente de nada de eso, no le tengo rencor, nadie me obligó a creerle, viví una buena etapa, estoy agradecida, él siempre va a tener mi apoyo y mi cariño, por él tengo a dos hombres maravillosos que me esperan en casa", destacó, según reporta la publicación.

