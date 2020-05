Lety Calderón enseña a su hijo a lavar ropa a mano: "¡Es humillante!"

Leticia Calderón tiene el propósito de hacer a su hijo Luciano una persona autosuficiente, la actriz comparte los momentos que pasa con el joven de 16 años en sus redes sociales y en uno de sus últimos videos presumió cómo le enseña a lavar ropa a mano aunque él no disfrutara de esa actividad.

En el video se puede ver a Luciano lavando una prenda en un lavadero de piedra, mientras Leticia le explica cómo tallar y enjuagar. A pesar de que la actriz intenta demostrar que el Síndrome de Down no es una limitación para su hijo, el no está muy contento y dice que es humillante.

¿Cuál humillante? Le cuestionó Lety a su hijo. Entre risas y ante la respuesta de Luciano de quererse ir a vivir solo, la actriz de telenovelas respondió.

Para vivir solo tienes que aprender a hacer las cosas porque hasta para ordenar hay que saber hacer las cosas.

Lejos de ser un capricho de Luciano, fue un momento divertido y fue bien captado por los seguidores de Lety, en los comentarios del video con más de 26 mil "Me gusta", le sugirieron poner al también hijo de Juan Collado a lavar baños, a ver si se le quitan las ganas de vivir solo.

Ya lo puse, luego les pongo el video, respondió con humor la actriz.

(Aline Núñez)