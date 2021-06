Lety Calderón es fan de los tianguis: "Me encanta chacharear en Tepito"

De alguna u otra manera está pendiente, sí, no habla muy seguido, pero sí está pendiente: ahorita, por ejemplo, vengo del dentista, le están haciendo un tratamiento a Luciano, inmediatamente le mandé el presupuesto hace unos días, inmediatamente me mandó el dinero, me dijo ´por supuesto´ (...) En fin, le digo que los quiero ir a vacunar y me dice ´cuenta con ello´, en ese sentido, económicamente hablando siempre ha estado pendiente de ellos, contó la actriz.