Libro revela que Vicente Fernández Jr. habría sido secuestrado por su hermano

El "El último rey", es la biografía no autorizada de Vicente Fernández que está causando revuelo; en libro, la autora Olga Wornat narran los distintos episodios que han marcado la vida de "El Charro de Huentitán", uno de ellos es el secuestro de su hijo Vicente Fernández Jr. que según la escritora fue a manos de su propio hermano Gerardo.

Es bien sabido que en mayo de 1998, Fernández Jr. fue privado de su libertad durante cuatro meses y para que pudiera regresar con su familia "Don Vicente" tuvo que pagar más de tres millones de dólares; sin embargo, su hijo perdió dos dedos de una de sus manos los cuales fueron amputados por los delincuentes. No obstante, las investigaciones revelaron que los autores del delito formaban parte de una banda llamada "Los Mochadedos", pero en el 2008 fueron capturados algunos miembros a los que les dieron 50 años de prisión.

Cabe destacar que esa no ha sido la única ocasión que Vicente Fernández Jr. ha tenido que estar retenido en contra de su voluntad, pues a mediados de este año 2021 se supo que el hijo de "El Charro de Huentitán" estuvo desparecido varias semanas luego de estar internado en una clínica, no obstante, Vicente Fernández Jr. mencionó que no se debió a adicciones, y aunque no aclaró los motivos, aseguró que lo que vivió fue la privación de su libertad.

Sí, estuve 'recluido', pero no por las razones que dicen y no tengo por qué regresar ni para qué regresar... Lo que viví es una experiencia que no se la deseo a nadie... Cualquier privacidad ilegal de la libertad es un secuestro, expresó tras estar de regreso en su casa de Guadalajara.

¿VICENTE JR. FUE SECUESTRADO POR SU HERMANO GERARDO?

Al hijo mayor de Vicente Fernández se le cuestionó si su familia estuvo detrás de lo sucedido, y declaró que no lo sabía pero que le "gustaría saberlo".

Acepté porque me dijeron que iba a ser un lugar donde iba a poder entrar y salir a la hora que quisiera, pero resultó que aplicaron tanto el reglamento, que el tratamiento que llegan a tener las personas son de 90 días, yo tuve 66 porque hubo la oportunidad de que un paciente informó a Mariana (su novia), confesó Fernández Jr.

Ahora en el libro "El último rey" se revela que supuestamente este secuestro fue orquestado nada más y nada menos que por Gerardo Fernández, el hijo de en medio de Vicente Fernández y hermano de Vicente Jr., esto debido a que en ese momento el cantante estaban repartiendo bienes y situaciones de dinero, por lo que esa fue la forma para que Fernández Jr. no se diera cuenta de lo que estaba pasando.

Ante esta información, según la autora del libro, todo apunta a que Gerardo sería el heredero de Vicente Fernández, ya que es quien maneja todo lo respectivo a la fortuna del cantante y es el que organiza los asuntos de la familia.

(Imelda Téllez)