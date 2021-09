Lil Nas X genera polémica al promocionar su nuevo álbum con fotos embarazado

El cantante Lil Nas X se acaba de superar, recordemos que hace unos meses con su sencillo “Montero (Call me by your name)”, en el que aparecía haciendo twerking en el regazo del mismísimo diablo, ahora ha conseguido superarse a sí mismo con el anuncio de su próximo trabajo musical donde aparece embarazado.

Lil Nas X protagonizó un reportaje fotográfico en la revista People con un abultado vientre, que simula el de una embarazada, para revelar que está en la recta final de gestación y que “saldrá de cuentas” el próximo 17 de septiembre.

Pero al parecer que a muchos usuarios de redes no les causo risa, sino disgusto y polémica.

En las imágenes, que fueron tomadas en colaboración con la revista People, el intérprete de “Call me by your name” presumió su vientre de embarazado mientras posaba frente a una alberca y con una diadema de flores.

Lil Nas X causó sensación entre sus seguidores ya que no fue únicamente una foto la que publicó en sus redes sociales, sino varias fotos en donde aparecía posando como lo haría una mujer embarazada, incluso sostenía su “baby bump” con mucho orgullo. También, el rapero anunció que su bebé Montero llegaría dentro de dos semanas.

De momento, se conoce que el intérprete de “Holiday” contará con diferentes colaboraciones de varios artistas como Miley Cyrus, Doja Cat, Elton John, Meghan The Stallion y Jack Harlow.

SE BURLA DE DRAKE

Luego de que Drake compartiera en sus redes sociales la portada de su más reciente álbum “Certified Lover Boy”, el cual eran 12 emojis de mujeres embarazadas de diferentes etnias, Lil Nas X aprovechó esta situación y creó su propia versión de la portada.

Sin embargo, en el caso del rapero estadounidense, ahora eran diferentes hombres embarazados donde anunció que el álbum Montero estaría disponible muy pronto, lo que posiblemente tomó como inspiración para el resto de su publicidad al posar como un hombre preñado.

(Azucena Uribe)