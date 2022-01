Lilí Brillanti recordó cuando Galilea Montijo amenazó con golpearla

Una vez me acuerdo, llegábamos muy temprano a los ensayos de un sketch que teníamos de ´Dos niñas de cuidado´ y me dijo algo así que no me pegaba porque conocía a mis papás y los respetaba, en otras palabras, y que ella era una dama. Yo tenía mucho miedo porque era bastante inmadura respecto a cómo te tienes que mover y defender en el medio.