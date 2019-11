Lis Vega respondió a las críticas y burlas de Niurka por su exceso de botox en los labios: "me gustan mis labios"

En las últimas semanas la vedette Lis Vega ha llamado la atención gracias al tamaño de sus labios, un claro ejemplo son las críticas que ha recibido en redes sociales, pero recientemente la polémica Niurka dio su opinión de cómo se le ven; ante ello, Lis así le respondió.

De acuerdo a Debate, tras las fuertes críticas que ha recibido Lis Vega ella aseguró que le gustan sus nuevos labios carnosos y las críticas de Niurka Markos, y de quien sea, la tienen sin cuidado.

Durante una entrevista para el programa "De Primera Mano", Lis habla claro y directo de lo que piensa de su aspecto físico.

"Estoy feliz con mis labios; a mí me encantan, y no me importa lo que opine la gente de mi. Si yo me hago o no me hago, no es problema de Niurka ni de nadie."

También la bella cubana señaló que respeta las críticas que Niurka hace sobre ella y deja en claro que no le afectan, en lo absoluto.

Asimismo, Lis pidió que la dejen en paz con "sus operaciones", ya que no le hace daño a nadie realizándoselas.

"Además, la Miss Universo y las Miss Mundo están todas operadas y son las más bellas del mundo", aseguró Lis Vega.

EL ESCÁNDALO DE LIS VEGA CON SU EX ESPOSO

Hace unos días la también actriz Lis Vega denunció a su ex esposo, Mauro Riveros, por haberla estafado y abusar de su confianza, ya que se fue de su vida y se llevó varias pertenencias, entre ellas una camioneta de casi un millón de pesos.

En distintos programas de televisión, Lis hizo público que Riveros abusó de su confianza y no sabe nada de él, por tal motivo tuvo que tomar acciones legales en contra del actor.

"Lo que me haya hecho ya no me importa. Ya lo único que le pido al señor es que me devuelva mi dinero para poder pagar la deuda que me dejó".

Lis comentó que Mauro Riveros le debe 500 mil pesos, una camioneta de casi 1 millón de pesos y 10 mil dólares de un terreno en Chile.

