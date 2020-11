Los American Music Awards se llevaron a cabo ayer por la noche. Taraji P. Henso presentó a los ganadores desde el Microsoft Theatre en Los Ángeles.

Los American Music Awards 2020 implementaron todas las medidas sanitarias para presentar las actuaciones en vivo, incluso hubo una pequeña audiencia.

Justin Bieber y Shawn Mendes abrieron la entrega de los American Music Awards con su nuevo sencillo, "Monster".

Katy Perry regresó a los escenarios después del nacimiento de su hija, la cantante interpretó "Only Love" con Darius Rucker.

El público también disfruto de las actuaciones de Maluma y Jennifer Lopez y Billie Eilish.

Doja Cat ganó el premio a la artista nueva del año y Becky G ganó el premio a la artista latina favorita, una nueva categoría en los American Music Awards.

El premio principal de la noche, Artista del año, fue para Taylor Swift, la cantante no asistió a la entrega porque se encuentra grabando su catálogo de música que fue vendido hace un par de días. Swift también ganó el premio a video musical del año y a artista pop femenina.

A continuación, la lista completa de los ganadores de los American Music Awards 2020

ARTISTA DEL AÑO

Taylor Swift

NUEVO ARTISTA DEL AÑO

Doja Cat

COLABORACIÓN DEL AÑO

Dan + Shay con Justin Bieber, "10.000 Hours"

ARTISTA SOCIAL FAVORITO

BTS

VIDEO DE MÚSICA FAVORITO

Taylor Swift, "Cardigan"

ARTISTA MASCULINO FAVORITO – POP / ROCK

Taylor Swift

DÚO O GRUPO FAVORITO – POP / ROCK

BTS

CANCIÓN FAVORITA – POP / ROCK

Dua Lipa "Don´t Start Now"

ARTISTA MASCULINO FAVORITO – COUNTRY

Kane Brown

ALBUM FAVORITO – COUNTRY

Blake Shelton, "Fully Loaded: God´s Country"

CANCIÓN FAVORITA – COUNTRY

Dan + Shay con Justin Bieber, "10.000 Hours"

ARTISTA MASCULINO FAVORITO – RAP / HIP-HOP

Juice WRLD

ARTISTA FEMENINA FAVORITA – RAP / HIP-HOP

Nicki Minaj

ÁLBUM FAVORITO – RAP / HIP-HOP

Roddy Ricch, "Please Excuse Me For Being Antisoci"

CANCIÓN FAVORITA – RAP / HIP-HOP

Cardi B con Megan Thee Stallion, "WAP"

ARTISTA MASCULINO FAVORITO – SOUL / R & B

The Weeknd

ARTISTA FEMENINA FAVORITA – SOUL / R & B

Doja Cat

ALBUM FAVORITO – SOUL / R & B

The Weeknd, "After Hours"

CANCIÓN FAVORITA – SOUL / R & B

The Weeknd, "Heartless"

ARTISTA MASCULINO FAVORITO – LATINO

Bad Bunny

ARTISTA FAVORITO FEMENINA – LATINO

Becky G

ÁLBUM FAVORITO – LATINO

Bad Bunny, "YHLQMDLG"

CANCIÓN FAVORITA – LATINA

Karol G & Nicki Minaj, "Tusa"

ARTISTA FAVORITO – ROCK ALTERNATIVO

Twenty One Pilots

ARTISTA FAVORITO – ADULTO CONTEMPORÁNEO

Jonas Brothers

ARTISTA FAVORITO – INSPIRACIÓN CONTEMPORÁNEA

Lauren Daigle

ARTISTA FAVORITO – ELECTRÓNICA (EDM)

Lady Gaga

BANDA SONORA FAVORITA

"Birds of Prey: The Album"

Con información de CNN

(Ann Ventura)