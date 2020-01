Litzy comparte audaz foto en lencería y explota contra fans: "No tienen m&dr#"

La cantante Litzy, famosa por su canción "No te extraño", sorprendió a sus seguidores de redes sociales por publicar por primera vez una fotografía en ropa interior y enloqueció a sus más de 85 mil seguidores en Instagram.

De acuerdo a Grupo Fórmula, tras compartir su atrevida fotos Litzy recibió cientos de comentarios alagando su figura.

"La mujer más hermosa del mundo", Sexy, hermosa", "Te miras súper deliciosa y rica así muñequita", "Apachurro, bebé", son algunos de los mensajes que le escribieron.

Sin embargo, esta fotografía fue un "experimento" de Litzy para comprobar si es cierto que, "el que no enseña, no vende" y confirmó que, "es verdad".

"Muchachos. O sea, de verdad estoy impactada. No´mas lo hice para calarlos a todos, fíjense. Me subí en calzón para ver si es cierto que, ´el que no enseña no vende´. O sea, toda, toda la razón. Es verdad, lo acabo de comprobar", comentó la cantante en sus Insta-stories.

Esta es la primera vez que, dijo, "en menos de una hora tengo 31 mil likes, sólo porque estoy en calzones".

"¿Es en serio? No tienen madre, fíjense. O sea, quien que esté encuerada todo el tiempo. ¡Qué manchados son! ¿Me querían ver en calzones todo este tiempo? Desde hace 22 años, yo cuidando mi imagen, muy recatada. ¡Qué pasados de lanza!", agregó.

Litzy hizo un experimeto para comprobar si "el que no enseña, no vende" pic.twitter.com/TQDyW9aFL4 — Mister137 (@ElMister137) January 24, 2020

(Azucena Uribe)