Livia Brito confesó que fue amante de Yordi Rosado

La actriz Livia Brito soprendió con tremenda revelación, la cubana dijo que fue amante de Yordi Rosado hace algunos años, que se gustaron desde que se conocieron; sin embargo, en ese entonces ambos tenían pareja. La escandalosa confesión ocurrió durante una emisión del programa "De noche", de Unicable, donde el público quedó sorprendido.

Tanto Brito como Yordi reconocieron que estuvieron juntos. Ambos hablaron sobre esa etapa de su vida y dieron algunos detalles, también contaron como surgió el romance. La actriz fue la primera en sacar el tema a relucir, reconoció que uno de los primeros amores que tuvo y por el cual sufrió mucho ante el rechazo fue por Yordi Rosado.

Ante esta revelación el conductor comentó que le pareció un poco inapropiado contar más en vivo. Sin embargo, esto fue el detonante para que los dos compartieran la experiencia. "Al principio los dos nos gustábamos mucho pero ya nos encontrábamos en una relación con otras personas", expresó el presentador de televisión.

Brito sorprendió al contar que pese a las circunstancias tuvieron un fugaz encuentro, esto generó sorpresa en los demás invitados que no pudieron ocultar su asombro ante sus palabras.

Yordi Rosado quiso dejar en claro que fue hace mucho tiempo y que fue en la época donde se encontraron en una entrega de premios, "¡Claro! Cuando fueron los Premios TVyNovelas y gané, hasta nos fuimos al camerino, acuérdate", le contestó Brito al comediante, quien se puso nervioso y no dejaba de tocarse la cabeza.

Realmente la famosa no reveló la fecha exacta de cuándo tuvo un romance secreto con Yordi Rosado, pero dijo un aproximado de cuándo pudo haber sucedido. De acuerdo a su información, Livia ganó dichos premios en dos ocasiones, en 2013 estuvo galardonada en la categoría de "Mejor Actriz Juvenil" y anteriormente en 2012 por su actuación en la telenovela "Triunfo del Amor".

Pese a que Pedro Prieto estaba con la boca abierta al no poder creer lo que mencionaron Brito y Rosado, soltaron una carajada por lo que dejaron en claro que nada más se trató de una broma por parte de los dos, ya que la historia ficticia derivó al inicio de la conversación que estaba sobre la mesa y se trataba del primer amor en la vida de alguien.

Por su parte, Livia relató su experiencia con su primer amor, al cual le lloró mucho aunque tuvieron una relación de seis meses. "Lloraba y lloraba, los ojos los tenía muy rojos y me dolía la cabeza. Yo pensaba que ya se había acabado el mundo porque me dolía el corazón, el alma y sentía que me dolía todo", explicó la artista.

La cubana contó que tuvieron que terminar su relación porque él se tuvo que mudar a Cancún, luego de esto Yordi se sintió identificado, "Es algo muy chistoso porque después de eso crees que ya no hay más a tus 14 años, piensas que nadie va a volver a amarte y se siente horrible pero realmente no sabes nada porque eres un chavito", dijo el famoso.

Livia Brito también declaró que su vida estuvo en riesgo cuando trataron de robarle algunas de sus pertenencias, dijo que se encontraba en su carro y le pidieron su celular pero no accedió, comenzó a discutir con el presunto asaltante pero decidió irse. "Lo que más me dio coraje fue que mucha gente vio y no hizo nada, había un camión lleno de gente, varios conductores a mi alrededor y yo no sabía que hacer", reveló la reconocida actriz.

(Imelda Téllez)