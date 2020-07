Livia Brito reconoce que sí agredió al fotógrafo y ofrece disculpas

Lo siento mucho y me arrepiento por mi reciente comportamiento. Durante mi estancia en la playa donde buscaba un poco de paz y tranquilidad, me sentía vulnerable al percatarme de que estaba siendo fotografiada de manera invasiva por un fotógrafo que estaba escondido, le solicité que borrara las fotos que me había sacado en repetidas ocasiones y al encontrarme con una negativa y el argumento de que por ser figura pública, mi vida privada también lo era, se produjo una discusión, me empujó y reaccioné impulsivamente con una cachetada hacia él, mencionó la actriz de cubana de 33 años de edad.