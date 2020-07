Livia Brito y su novio Mariano Martínez agreden a fotógrafo

"(Livia) llegó inmediatamente a gritarme... ´ya estoy harta de que me estén buscando´, y lo primero que hizo fue darme una cachetada. En cuanto volteó llega su galán y me da un golpe en el pómulo, en eso ella le da la cámara a él y él toma la cámara y me golpea con la cámara en la cabeza. Me robó mi mochila, mi cámara, me robó mi cartera, contó el fotógrafo al programa 'Sale el Sol'.