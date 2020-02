Lizbeth Rodríguez y Laura Bozzo preparan proyecto juntas: "Que se preparen los infieles"

Una de las conductoras más polémicas en el medio del espectáculo sin duda es Laura Bozzo quien recientemente sorprendió a sus seguidores de redes sociales al compartir una imagen junto a Lizbeth Rodríguez por lo que sus fans comenzaron a especular una próxima colaboración.

De acuerdo a Infobae, en la imagen que publicó, Laura Bozzo aparecieron sonrientes y abrazadas, con la siguiente leyenda: "Que se preparen los infieles".

Cabe señalar que Laura Bozzo compartió en su cuenta de Instagram una fotografía y algunos clips de su encuentro con Lizbeth Rodriguez, quien saltó a la fama gracias al programa "Exponiendo Infieles", del canal Badabun de YouTube.

"Con mi adorada @lizbethrodriguezoficial cocinando un proyecto espectacular, que se preparen los infieles", escribió Laura para acompañar su publicación.

"Miren ustedes con quién estoy, con mi sucesora", señaló Bozzo en uno de los clips. "Y que pasen los desgraciados", añadió haciendo referencia a la frase que hizo famosa en sus programas de televisión.

"Que pase el desgraciado, que pase el maldito infiel", añadió Bozzo en otros de los clips, mientras que Lizbeth comentó divertida "prepárense amigos porque una vez que nos juntamos... ya nos juntamos, ya se chingaron".

"Vienen cosas muy increíbles", dijo también Lizbeth, aunque ninguna de las dos reveló más detalles acerca del proyecto en el que están trabajando.

Recordemos que Lizbeth Rodríguez fue noticia esta semana luego de que diera a conocer que no recibió dinero por los programas de "Exponiendo Infieles", al menos no el correspondiente por los millones de visitas que recibían los videos en YouTube.

"Realmente a mí en infieles nunca me pagaron nada. Esa era lana de Badabun, yo cumplía mi cuota, a mí me prestaban equipo para grabar y equipo humano... Pero al final del día es una fórmula y si te dan el material y sustento para trabajar, también está chido", comentó en una entrevista con el comediante Franco Escamilla.

El canal Badabun enfrentó un fuerte escándalo a finales del año pasado, cuando varios youtubers acusaron al CEO de la empresa de malos tratos.

Sin embargo, hace unos días el CEO, César Morales, publicó un mensaje en Instagram en donde habló de cómo el canal salió fortalecido después de la polémica y señaló "el karma siempre pone a todos en su lugar".

Cuando se desató la polémica, uno de los testimonios más esperados era el de Lizbeth, pues sin duda se convirtió en el rostro más famoso del canal e incluso se le conocía como "la chica Badabun".

La presentadora hizo una transmisión en su canal de YouTube en donde aseguró que ella no tenía conocimiento de la situación que atravesaban sus compañeros y negó haber sido víctima de acoso.

También respondió a las dudas de sus seguidores y cuando le preguntaron si seguiría en el canal comentó: "Me duele mucho dar esta respuesta, pero tengo muchos amigos que se quedaron sin trabajo, de los cuales conozco su vida... Yo creo que ya no hay Badabun, amigos. No hay manera de seguir en algo que ya no existe".

