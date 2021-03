Llaman "hipócrita" a Pati Chapoy por comentarios sobre Alberto Ciurana

Ayer por la noche Javier Alatorre informó que el directivo de TV Azteca, Alberto Ciruana había fallecido debido a complicaciones con la covid-19, tras la terrible noticia diversas personalidades del entretenimiento reaccionaron con estremecedores mensajes de dolor, entre ellos la titular de "Ventaneando", Pati Chapoy, quien fue fuertemente criticada y tachada de "hipócrita".

"Descanse en Paz", fue lo único que escribió Chapoy desde su Twitter, no obstante, eso fue suficiente para que los usuarios arremetieran contra ella e incluso la llamaran de varias formas despectivas por el mensaje compartido.

"Hipocresía nivel Chapoy, Alberto tenía tiempo que quería quitarte el poderío que tienes en Azteca, lastima que no le alcanzo el tiempo eres detestable Chapoy", indicó otro usuario.

Asimismo, otros internautas destacaron que les parecía insensible el tuit de la conductora estrella o bromearon con que debería de estar contenta por la situación.

"Falsedad letra por letra en ese limitado y muy forzado mensaje póstumo ante tu enemigo acérrimo", se lee entre los comentarios.

Tú y tu padre lo mataron así como han matado a mucha gente, asesinos usureros, no tienen madre, nunca la tendrán. Su única y verdadera preocupación siempre será hacia el dinero pero Dios es muy grande, no te preocupes; él los va a poner en su lugar. — Daniel (@DanielValleH) March 24, 2021

¿EL PROBLEMA ENTRE PATI CHAPOY Y ALBERTO CIRUANA?

Al parecer esta lucha de egos existe desde antes de que Alberto Ciruana se uniera a TV Azteca, según lo que ha contado la conductora a lo largo de los años.

Tal parece que Pati trabajaba con Alberto en Televisa; sin embargo, pero cuando decidió cambiarse a TV Azteca, los roces entre ambos empezaron a ser muy notorios.

El supuesto conflicto llegó a tal punto que en 2019 ya se escuchaban rumores de la posible cancelación de "Ventaneando", además de que Chapoy casi había sido encarcelada por infringir derechos de autor al utilizar imágenes de los programas de Televisa.

"Terminaba de transmitir Ventaneando –hace veintitrés años de esto–, y me llama el director general de la empresa, en ese entonces el señor Morales, y me dice: "Oye, Pati, te tenemos que sacar a escondidas del canal, con seguridad, porque te quieren meter presa". "¿Y por qué me quieren meter presa? ¿Qué hice?", le pregunto. "Televisa está muy enojado con el hecho de que te vengas a trabajar con nosotros, con el éxito que tiene el programa y no están de acuerdo en que se estén utilizando fragmentos de sus programas para hacer una crítica y están enojados", expresó Chapoy para Infobae en 2019.

Además, en 2021 la conductora rememoró el momento en que Pepillo Origel había renunciado al famoso programa y se había retirado a Televisa, por lo que el ex conductor dio su versión de la historia.

La Chapoy sería muy hipócrita ,mejor que se quede callada. — Verito1234 (@Verito12343) March 24, 2021

"Me habló Ciurana y me convenció, mira, hay momentos que se presentan en tu vida y tienes que tomarlos. Era una oportunidad que se me estaba dando, pero yo dije, voy a estar solo, voy a hacer [...]", dijo Origel para Ventaneando.

Ante dichas declaraciones, Chapoy recalcó que uno de los motivos por los cuales le habían ofrecido a Pepillo irse a otra televisora, era por la constante necesidad de Ciurana de cancelar definitivamente el programa dedicado a la farándula.

La que debe e estar feliz es #PatyChapoy el enemigo en casa ya no está. — Negro (@negrofitness) March 24, 2021

"Él quería desmantelar Ventaneando. Sí, tan es así que te llevó a ti y se llevó a todo el equipo de producción", expresó Pati Chapoy hace unos meses durante la emisión habitual de su programa.

No obstante, en otra entrevista que otorgó la conductora de TV Azteca a Infobae, ella destacó que los conflictos entre ambos eran cosa del pasado y que su show televisivo no se encontraba en peligro de desaparecer.

#PatyChapoy ya va a respirar....por aquello de que quería desaparecer el programa ese. — Anaelisa (@23Sabriton23) March 24, 2021

"Tenemos muchos años de conocernos y hoy, después de muchísimos años, nos volvemos a encontrar [...]Ventaneando es un programa muy generoso que sigue dando no sólo bienestar, placer y divertimento, sino que aun con los cambios de horario sigue dando resultados. Y hay una razón por la que eso (el final) no puede ocurrir: Ventaneando es el consentido de los anunciantes", sentenció.

(Azucena Uribe)