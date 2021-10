Llorando en 3,2,1... Adele estrena el video de su tema "Easy on me"

¡Adele está de regreso! Después de seis años de retiro la cantante británica regresa a la escena musical con el estreno de su tema "Easy on me" (FOTO TOMADA DE IG: @adele)

Adele pone al mundo de cabeza con su regreso, después de seis largos años fuera de la escena musical la cantante estrenó el video de su tema "Easy on me", el primer sencillo de su nuevo álbum "30", el cual será la cuarta producción musical de su carrera artística.

Como lo venía haciendo con videos como "Hello" o "Someone Like You", el video de la cantante salió en blanco y negro en los primeros minutos de la canción de "Easy on me"; sin embargo, luego de unos cuantos segundos, el video parece tomar color y nos muestran a una Adele con una chamarra negra y una blusa roja.

"Easy on me" es el primer sencillo de su nuevo álbum discográfico "30", el cual la misma cantante anunció que se estrenará el próximo 19 de noviembre, razón por la cual se presume que Taylor Swift decidió anticipar el esperado reestreno de Red.

Acompañando a la publicación, escribió un emotivo mensaje sobre su propia pida y la realización de este nuevo material, en el que admite que no se encuentra ni cerca de lo que pensó hace tres años, cuando comenzó con la composición de '30'.

Estoy lista para finalmente sacar este álbum, escribe. Fue mi viaje o morir durante el período más turbulento de mi vida. Cuando lo estaba escribiendo, fue mi amigo quien vino con una botella de vino y una comida para llevar para animarme. Mi sabio amigo que siempre da los mejores consejos, describió el proceso.

He reconstruido minuciosamente mi casa y mi corazón desde entonces y este álbum lo narra. El hogar es donde está el corazón, dicta el emotivo mensaje de Adele

A continuación el video de "Easy on me".

