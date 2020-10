Llorando, Yadhira Carrillo ruega que liberen a su esposo Juan Collado

La actriz Yadhira Carillo acudió al programa "Hoy" para dar en adopción a sus perritos por la crisis económica que está viviendo, pero a su visita en Televisa pidió por medio de la prensa que "por favor" ya liberen de la prisión a su marido Juan Collado.

De acuerdo a Grupo Fórmula, la productora Magda Rodríguez le abrió las puertas del matutino "HOY" a Yadira Carrillo para tan noble causa.

Al borde del llanto, Yadhira dijo que a su marido no le han encontrado nada que imputarle, y clamó porque lo liberen ya:

"No le encuentran nada, pero entonces por favor, ya que me lo suelten, por favor, ya, ya es mucho tiempo, por favor".

La actriz insistió en que la justicia mexicana no le ha encontrado nada al abogado que fuera el defensor legal del expresidente Enrique Peña Nieto.

"No le han encontrado nada. Dijeron que defraudación fiscal, nada, es el mejor pagador de impuestos, tiene sus cosas perfectas desde siempre. Ya, por favor, ya es suficiente, ya es suficiente, pobrecito. De verdad es una persona super ordenada".

Con respecto a la salud del abogado, Yadhira declaró a la prensa que se encuentra bien, "cuidándose mucho", y aseguró que actualmente no tiene contacto con Angélica Rivera.

"No tengo contacto con Angie, no la he visto en dos años. No tengo idea (Cuando le preguntaron sobre el escándalo de su empresa)".

(Azucena Uribe)