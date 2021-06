Lo balconean, aseguran que Leonardo DiCaprio no es bueno en la intimidad

Leonardo DiCaprio es uno de los galanes más codiciados de Hollywood, con su carisma, galanura y talento ha logrado conquistar el corazón de miles de mujeres en el mundo, pero recientemente una joven lo balconeó al asegurar que el actor no es bueno en la intimidad.

De acuerdo con el sitio PageSix esta información fue dada a conocer por Star Wise, sobrina de la bailarina y actriz, Jullianne Hough, la influencer participó en un reto de TikTok en la que desafiaban a familiares de famosos a revelar situaciones comprometedoras.

En 2013, algunos medios de comunicación aseguraron que Jullianne Hough y Leonardo DiCaprio tuvieron una relación amorosa, los actores fueron captados muy cariñosos en el Festival Coachella de ese año.

Star Wise aseguró que su tía Jullianne Hough tuvo intimidad con Leonardo DiCaprio, pero entre risas dejó entrever que el actor no es bueno en la cama.

Esta confesión al parecer fue durante una platica entre la mamá de Star Wise y su tía Jullianne Hough.

Mi tía se ha acostado con Leonardo DiCaprio, aparentemente. Sin embargo, no es bueno en la cama.

La indiscreta declaración de Star Wise han puesto en duda las habilidades amatorias de Leonardo DiCaprio.

Las opiniones de los usuarios de redes sociales se han divido, algunos salieron en defensa de Leonardo DiCaprio, otros han argumentado que la ex participante del concurso "Dancing With the Stars" se llevó un gran decepción ante el desempeño sexual del actor de "Titanic".

Ante el revuelo que ha causado la confesión de Star Wise el polémico video fue borrado de la plataforma de TikTok.

(Ann Ventura)