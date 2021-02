Lo mejor del cine y la TV: Cuándo y dónde ver los Globos de Oro 2021

En febrero arranca la temporada de premios y lo mejor del cine y la televisión está por reconocerse en la 78 edición de los Globos de Oro, la ceremonia anual que realiza la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) conocida por ser la antesala de los premios Oscar; este año la celebración será histórica ya que la pandemia de covid-19 obligó a este y otros eventos a cambiar su formato original y adaptar la gala al mundo virtual.

Las cintas que destacan en esta gala cinematográfica, que se retrasó debido a la pandemia, son dos producciones de Netflix: "Mank", que tiene seis candidaturas, y "El juicio de los 7 de Chicago", con cinco menciones.

EL MUNDO DEL ESPECTÁCULO ANTES Y DESPUÉS DE LA PANDEMIA

CUÁNDO Y DÓNDE VER LA PREMIACIÓN

La ceremonia de los Globos de Oror 2021 será el próximo domingo 28 de febrero y podrá verse a través del canal TNT; en México la alfombra roja se podrá ver desde las 18:00 horas en los canales 370 de Dish, 610 de izzi, 415 de Sky y 435 de Totalplay. Además, el canal estará informando cómo transcurre la premiación en sus redes sociales.

GLOBOS DE ORO EDICIÓN PANDÉMICA

Nueva York y Los Ángeles serán las dos ciudades en donde se llevará a cabo la 78 entrega anual de los Globos de Oro debido a la pandemia de covid-19.

Respecto a la conducción, mientras que Tina Fey estará en Nueva York, en el Rainbow Room, Amy Poehler estará dentro de Beverly Hilton.

Yalitza Aparicio comentará la premiación Aparicio presentará, junto con la conductora española Leticia Sahagún, un programa para la cadena televisiva TNT en el que hablará sobre los nominados de este año, además de compartir su experiencia en la industria cinematográfica.

Estoy muy contenta de aparecer ahora de este lado, creo que me voy a sentir relajada viendo las reacciones de los nominados, pues ya conozco en persona lo que sucede ahí, dijo la actriz en una entrevista.

UNAS EDICIÓN MUY CRITICADA

Algunos medios especializados se han mostrado muy duros con la organización de estos premios. Deadline calificó algunas elecciones de "chiste" y el diario Los Angeles Times acompañó el listado con un artículo muy crítico.

Diremos que son omisiones porque probablemente no son personales, al menos que alguna estrella haya declinado posar con todos y cada uno de los miembros de la HFPA, como es obligatorio en este grupo. Entonces no es omisión, es venganza, escribió el columnista Glenn Whipp.

SALMA HAYEK REPRESENTARÁ A MÉXICO EN LOS GLOBOS DE ORO 2021

Tampoco ha agradado el hecho de que no figuren íconos de Hollywood como Meryl Streep, con The Prom y Let Them All Talk, y Sophia Loren, en un emocionante relato sobre la inmigración en el sur de Italia dirigido por su hijo, The Life Ahead. Tom Hanks, Zendaya y Kate Winslet completan el listado de omisiones.

Con información de Milenio.

(Aline Núñez)