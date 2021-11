"Lo que digo de ella lo sostengo", Anabel Hernández responde a Galilea Montijo

La escritora Anabel Hernández respondió a Galilea Montijo luego de que la conductora advirtió que iniciaría acciones legales tras la aparición de su nombre en el libro "Emma y las otras señoras del narco".

Recordemos que, en el libro de la periodista de investigación, Anabel Hernández se menciona que Galilea Montijo tuvo vínculos con el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva.

Pero al parecer no solo Galilea Montijo podría traerle problemas legales a la prestigioso periodista, pues en su nuevo libro señala que algunas famoso tienen nexos con el narco mexicano.

Y es que aunque Galilea Montijo anunció acciones legales en contra de la periodista por esta mención a su persona, Hernández ya respondió asegurando que no piensa cambiar ni un punto ni ninguna coma de la publicación.

ANABEL HERNÁNDEZ RESPONDE A GALILEA MONTIJO

Aunque Galilea publicó un video con lágrimas en los ojos asegurando que ya no hablaría del tema y que todo se lo dejaría a su equipo jurídico, Anabel comentó en una entrevista con Infobae que lo que está en su libro lo sostiene.

Pues, aunque la información en la publicación ya se tergiversó de diferentes maneras, Anabel señaló que lo que está en el libro sobre Galilea no lo va a quitar ni aumentar al estar completamente fundamentado y no ser ella la protagonista.

"Sería injusto decir que en lo que yo menciono a Galilea Montijo es un hecho aislado o que Galilea Montijo es una protagonista o la principal protagonista del libro, no lo es, pero es un personaje que se cruza en estas páginas. (...) Lo que digo de ella lo sostengo, tendría que leerse el libro para entenderse y tengo testigos directos de los hechos. No tengo testigos de oídas, no tengo testigos de que alguien le dijo que le dijo, era una persona que estuvo directamente".

NO LA JUZGA

Por otra parte, Anabel Hernández también destacó que ella no pretende ser juez de los famosos que se mencionan en su libro, sino que su objetivo es entender el fenómeno de las mujeres en el narcotráfico.

Además, pidió a sus lectores no leer su libro con amarillismo y morbo pues no es su objetivo iniciar una cacería de brujas en contra de ninguna de las personas que menciona.

Pero bueno, en cualquier caso, le correspondería a la justicia investigar los posibles nexos de cualquier persona con narcotraficantes. ¿Qué crees que pase con Gali a partir de esto?

