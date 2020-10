Lo que faltaba, Alfredo Adame vende insultos y esto es lo que cobra

Mediante redes sociales se viralizó la noticia de que el actor Alfredo Adame ahora vende insultos y mentadas a través de una página web, pero quieres saber cuánto cobra, a continuación te contamos.

De acuerdo a Grupo Fórmula, ¬†Alfredo Adame incursiono en el negocio de los mensajes pero no cualquiera, anteriormente nos hemos enterado de celebridades que venden saludos o felicitaciones pero al parecer el actor de 62 años quiso hacerlo de una manera original, con una grosería personalizada.

¿Cuánto cuesta una mentada del actor?

Si quieres recibir un peculiar saludo del famoso, deberás ingresar a la página vaparati.com, y pagar 50 dólares (poco más de mil pesos mexicanos) y especificar qué se quiere; si un saludo normal o una grosería. Si eliges esta última, deberás especificar qué te gustaría que te dijera Alfredo Adame.

¿Cómo surgió esta idea?

La idea surgió luego de que el celular del famoso fuera filtrado en redes sociales, por lo que sus admiradores comenzaron a pedirle que les enviara audios con insultos.

Adame dijo que hasta cien mensajes al día llegó a recibir de personas que le pedían un insulto a través del móvil.

En entrevista con Chisme No Like, Adame explicó que se animó a ingresar en este negocio luego de que un joven lo contactó para pedirle un saludo para su abuela.

"Me pasó algo muy curioso y es que un chavo pagó una mentada de madr* para que insultara a su abuelita. Me dijo que su abuelita me quería mucho y que le enviara un insulto".

¿Qué tipo de mensajes puedes esperar de Adame?

Uno de los más populares, pues ya ha grabado más de 50, es: "Eres una bola de naco, quédate tranquilo o te voy a partir tu pu** ma***, cab***n".

(Azucena Uribe)