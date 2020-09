Los Capetillo denuncian a integrantes de "Guerreros 2020" por golpiza

Le llaman Said P, es un reguetonero, a mí en las redes sociales me mandan y me dicen ´este fue el tipo que te pegó´, yo lo identifico porque me acuerdo de su rostro. En el momento de la golpiza Diana intenta protegerme, estamos dando vueltas mientras nos están agarrando a patadas a los dos, mientras este señor saca de una bolsita pegada a su cuerpo un arma y menciona ´calla a tu perra o la mato´, contó Raúl Díaz.