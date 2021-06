Los crudos testimonios de Britney Spears durante el juicio por su tutela

Tres días después de que me negara a continuar con mi residencia en Las Vegas, mi terapeuta me sentó en una habitación y me dijo que había recibido un millón de llamadas diciendo que yo no estaba cooperando en los ensayos y que no había estado tomando mi medicación. Todo esto era falso. Inmediatamente, al día siguiente, me recetó litio. De pronto, me cambió la medicación que había estado tomando durante cinco años, afirmó Britney.