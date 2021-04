Los famosos alzan la voz en contra de las terapias de conversión

Los famosos alzan la voz contra las terapias de conversión. ¿Qué es una terapia de conversión de la orientación sexual? Es un término que describe las prácticas pseudocientíficas y dañinas utilizadas para intentar alterar la expresión de género, la identidad de género o la orientación sexual de una persona.

Ricky Martin fue uno de los primeros en criticar contra las "terapias de conversión", señaló que son "un tipo de tortura", el cantate lo hizo en torno al debate en el Senado de Puerto Rico, que lanzó un proyecto para prohibirlas.

A través de sus redes sociales, Martin indicó que: "Las terapias de conversión son un tipo de tortura, y la tortura no tiene cabida en una sociedad que lleva como bandera ser democrática, progresista y humana".

No se puede ser capaz de dar paso a unas terapias que promueven una clara violación a los derechos humanos al darle poder a la tortura por un aspecto tan individual como es la orientación sexual, señaló el cantante.

Puerto Rico no puede ser un país de odio. Es por esto que les pido a los legisladores con derecho a votar, que lo hagan a favor del proyecto 184 del Senado, aseguró Ricky Martin.

Ricky Martin defendió el amor a costa de todo: "Hay que tener un sentido de humanidad ante cualquier acción que violente la libertad individual, es decir, contra todo aquello que no nos permite, simplemente, ser quienes somos. El amor lo es todo. Es la columna que nos sostiene. Quien vive desde el amor, es solidario y compasivo por naturaleza".

Pero no el famoso no es el único que ha alzado la voz en contra de este tipo de las "terapias de conversión"

Kany García también las rechazó: "Las mal llamadas terapias de conversión que intentan cambiar la orientación sexual y la identidad de género de las personas, asunto que la ciencia ha dicho que no se puede cambiar. Por tanto, no tienen nada de terapéuticas y todo de maltrato y tortura. Exhorto a las senadoras y senadores a votar en contra del maltrato infantil y a favor de la niñez y la juventud. Es hora de prohibir estas prácticas que son inhumanas, crueles, dañinas y la comunidad mundial de salud lo ha reconocido así. El proyecto, tal y como está redactado, no necesita ninguna enmienda".

Jesse y Joy, Thalía, Alejandro Sanz, Laura Pauisini y Eugenio Derbez, son otros de los famosos que han mostrado su desacuerdo.

En el 2020 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y UNODC lanzaron una campaña para erradicar este tipo de práctica y alzar la voz ante la violencia en contra de la comunidad LGBTI+ lanzando un tema musical titulado "Love" en el que participaron artistas latinos como Thalía, Armando Correa, Alejandro Sanz, Laura Pausini, Juanes, Luis Fonsi, Eugenio Derbez, Maite Perroni, Chiquis Rivera, Danna Paola.

Sir Elton John, Dua Lipa, Munroe Bergdorf y Stephen Frye, también han externado su punto.

También durante el 2020, actores, artistas, músicos, políticos y activistas, incluidos Sir Elton John, Dua Lipa, Munroe Bergdorf, Stephen Frye y otros, firmaron una carta abierta al gobierno exigiendo una prohibición inmediata de las terapias de conversión en el Reino Unido.





(Imelda Téllez)