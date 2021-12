Los famosos que sí aceptaron haber tenido vínculos con el narcotráfico

Tras las revelaciones en el libro "Emma y las Otras Señoras del Narco", en el que la periodista mexicana Anabel Hernández expuso los nombres de varios famosos involucrados con el narco, hubo muchos que lo negaron y hasta se indignaron porque se les mencionara, mientras que otros no tuvieron mayor problema en reconocerlo y hasta hablaron de ello. Tal es el caso del actor Andrés García, quien afirmó que "Los Beltrán Leyva son unos caballeros. Muy educados".

Personalidades como Galilea Montijo, Ninel Conde y Sergio Mayer salieron a defenderse y desmentir las declaraciones de los supuestos testigos asegurando que eran totalmente falsas. La conductora de "Hoy" incluso pidió entre lágrimas que detuvieran los ataques en su contra, mientras que Mayer y Ninel se mostraron más tranquilos y manifestaron sus intenciones de demandar a la periodista por difamación y daños a su imagen.

ASÍ RECONOCIÓ ANDRÉS GARCÍA SU AMISTAD CON LOS BELTRÁN LEYVA

Figuras como Andrés García, el payaso "Platanito" y el ex garibaldi Charly López admitieron que en algún momento de sus carreras establecieron vínculos de negocios con los miembros del crimen organizado.

Yo conozco a todos y sabía quienes eran desde antes y me valía v..., comentó Andrés García en el programa 'Chisme no like', cuando admitió que tenía una amistad con los hermanos Beltrán Leyva.

Ante la pregunta de si no le daba miedo, el actor contestó: "Al contrario, te ayudan cuando pueden. Es depende de cómo lo tomes [...]. Los Beltrán Leyva son unos caballeros. Muy educados", afirmó.

Según comenta, el actor no se involucraba con sus negocios ilegales, sino que su relación se limitaba a la amistad y camaeradería a raíz de que se encontraba con ellos en distintas reuniones y restaurantes. También dijo que en ocasiones fue contratado por personas sin saber de quiénes se trataba.

"Trabajo con quien me contrate, no le pregunto dónde nació ni a qué se dedica", subrayó Andrés García. También le preguntaron si llegó a conocer a "El Chapo", pero dijo que no recuerda si en algún momento lo conoció, ya que fueron muchas las reuniones donde coincidía con los capos.

CHARLY LÓPEZ DIJO QUE "LA BARBIE" ERA SU CLIENTE

Por su parte, Carlos Eduardo López, conocido como Charly López, admitió que conocía a Édgar Váldez Villarreal, apodado "La Barbie". El ex garibaldi tenía un antro llamado El Congo, donde el narcotraficante acudía de vez en cuando. En este lugar fueron vistos juntos varias veces.

Cuando llegaba, siempre le regalaba botellas", afirmó. "Sí lo conocía. Lo único que se equivocan es que fuera realmente mi amigo (...) Pero de que lo conocí, sí lo conocí (...) Yo lo trataba como cliente, agregó.

El cantante dijo que no tiene nada que temer, ya que nunca se involucró con las actividades ilícitas del narcotraficante y agregó que no está avergonzado de haberlo conocido. "No me apena ni me avergüenza que haya sido un conocido mío", concluyó el ex garibaldi.

"PLATANITO" VA A DONDE LO CONTRATEN

Por último, otra de las personas del mundo de los espectáculos que han confirmado su relación con el conocido capo es Sergio Verduzco, mejor conocido como "Platanito".

"Aparezco en el libro de Emma, donde mencionan que asistí a una fiesta de ´La Barbie´. Y sí, efectivamente creo que así fue", dijo en una entrevista para el mismo programa. "Los actores vamos adonde nos contraten", comentó. Aunque dice no conocer a Anabel Hernández, comentó que "a ver si en otra ocasión lo menciona en cosas más tranquilas".

(Imelda Téllez)